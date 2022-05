L'HEUREUX, André



1941 - 2022

C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur André L'Heureux, survenu le 11 avril 2022, à l'âge de 80 ans.

Il laisse dans le deuil Madame Sylvie Caron, ses filles Nathalie (Serafino) et Mélanie (Steve), ses petits-enfants Roxanne, Charles, Mariloup, Élie, Maya, Anna et Eva, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.



La famille recevra les condoléances le samedi 28 mai 2022, de 12 heures à 14 heures à la :





Une cérémonie sera célébrée en la chapelle de la coopérative à 14h00.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein.