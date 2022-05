BETTNER, Claude



Paisiblement et entouré de ses proches, le 5 avril 2022, à l'âge de 66 ans est décédé M. Claude Bettner, demeurant à Charlemagne.Il est allé rejoindre sa mère Pierrette Mess. Il laisse dans le deuil son père Jean-Guy Bettner, ses frères et soeurs Serge (Céline), Carole (Richard), Chantal (Denis) et Christian (Louise), ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 7 mai 2022 de 13h à 14h et une cérémonie suivra. Le tout se déroulera à l'Église Saints-Simon-et-Jude, 85 rue Sacré-Coeur, Charlemagne, J5Z 1W9.