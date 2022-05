Élections en Ontario: Doug Ford amorce la course avec une forte avance

La campagne électorale en Ontario officiellement lancée depuis mercredi, un premier sondage Ipsos révèle que les progressistes-conservateurs de Doug Ford obtiendraient la majorité du vote populaire si les élections se tiendraient en ce moment.

Le Parti progressiste-conservateur (PPCO) récolterait 39 % des suffrages, en hausse de 4 % par rapport au mois dernier. Il est suivi des libéraux (PLO) de Steven Del Duca avec 26 %, en baisse de 6 % depuis le mois dernier, des néo-démocrates d’Andrea Horwath (NPDO) avec 25 % des intentions de vote et des Verts avec 5 %.

«Même si cette élection sera quelque peu différente en raison de la pandémie de COVID-19, nous sommes convaincus que nous pourrons assurer une élection sûre et sécuritaire, tant pour les électeurs que pour notre personnel. J’encourage les Ontariennes et les Ontariens à se prévaloir des nombreuses options de vote qui leur sont offertes et à choisir celle qui satisfait le mieux à leurs besoins», a déclaré par voie de communiqué Greg Essensa, directeur général des élections de l’Ontario.

Écoutez la rencontre Lefebvre-Leclerc sur les élections en Ontario au micro de Geneviève Pettersen sur QUB radio:

Une autre option?

Malgré l’attrait de la campagne électorale, plusieurs électeurs (55 %) ont indiqué que leur intérêt aurait été plus grand s’ils avaient d’autres choix. Ce sentiment est encore plus ressenti par les sympathisants libéraux (60 %) que ceux qui votent pour le NPD (52 %) ou les conservateurs (48 %).

Sean Simpson, vice-président d’Ipsos Public Affairs, a déclaré qu’il y a eu un «fort effet d’appui des gouvernements en place pour tous les paliers à travers le Canada».

«Nous avons vu cela lorsque Justin Trudeau a été réélu au niveau fédéral – bien qu’avec un autre gouvernement minoritaire – parce que les personnes de plus de 55 ans étaient largement en faveur des mesures et des restrictions pandémiques que le gouvernement fédéral avait mises en place», a-t-il déclaré à Global News.

Les Ontariens sont attendus aux urnes le 2 juin prochain. Le vote par anticipation se tiendra du 19 au 28 mai.