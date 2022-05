LEVESQUE NOREAU, Gisèle



Le 14 avril 2022 à l'âge de 83 ans, madame Gisèle Levesque Noreau, épouse de feu Jean-Claude Noreau, est décédée à la résidence Champlain de Châteauguay.Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants Francine, Sylvie, Martin, Stéphane, leurs conjoints et plusieurs petits-enfants.La famille accueillera parents et amis au salonle dimanche 8 mai 2022 de 13h à 17h et de 18h30 à 21h.