Guy Lafleur: la fin d'une époque?

Aux funérailles de Guy Lafleur, hier, Geoff Molson était placé derrière les personnalités qui prenaient tour à tour la parole pour saluer le Démon blond.

On le voyait pendant l’oraison funèbre d’Yvan Cournoyer.

Puis celle de Guy Carbonneau.

Et celle de Patrick Roy.

L’ENTERREMENT D’UNE ÉQUIPE ?

Et tout le long, je me demandais : il pense à quoi, Geoff Molson, quand il voit et entend tous ces gens ?

A-t-il l’impression d’assister à la fin d’une époque ? Pas seulement aux funérailles d’un joueur, mais à l’enterrement d’une équipe, d’un état d’esprit ?

Regrette-t-il de n’avoir pas plus fait pour préserver le lien émotif qui liait les Québécois à son équipe ?

Ou s’en fout-il ?

Se dit-il « That was then, this is now » ?

Écoutez l'éditorial de Richard Martineau , tous les jours 8 h 30, en direct sur QUB radio :

UNE SOCIÉTÉ HYPER POLARISÉE

Il y a quelques jours, Odile Tremblay, du Devoir, se demandait si les médias n’avaient pas beurré trop épais dans leur couverture de la mort de Guy Lafleur.

« Qui veut encore lire une chronique sur le numéro 10 après en avoir ingéré déjà quarante ? Même les admirateurs les plus ardents se sont vus submergés par ce déferlement. »

J’avoue que je me suis posé la même question.

Mais en même temps, il faut être sourd et aveugle pour ne pas voir que ce qui se passe depuis quelques jours n’a plus rien à voir avec le hockey.

On est ailleurs.

Ma théorie ?

Nous vivons à une époque hyper polarisée.

Les extrêmes montent, le centre s’affaisse et les gens sont à cran.

Il suffit de surfer cinq minutes sur les médias sociaux pour réaliser à quel point les gens sont campés sur leur position.

Une société ne peut pas toujours vivre dans la division, la confrontation.

Il faut de temps en temps qu’elle se regroupe, sinon elle va se fendre en deux.

C’est ce qui se passe maintenant.

C’est comme si tout le monde avait décidé de jeter les armes pour quelques jours.

De mettre l’accent sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous divise.

On sort chacun de la chambre d’écho dans laquelle on se terrait pour se retrouver non pas sur le parvis de l’église, mais devant l’aréna.

Comme si quelqu’un avait décrété une trêve.

Comme lorsqu’on avait sept ans, qu’on jouait à la tag dans la ruelle, et qu’un de la bande, après s’être fendu le genou sur un bout de vitre, criait : « Time out ! »

Pendant une semaine, on a mis nos divisions de côté et on s’est regroupés autour d’un homme qui fait l’unanimité.

À la limite, le hockey, c’est un prétexte.

Pour se rappeler qu’on vit en société.

AU-DELÀ DES DIFFÉRENCES

Il y a quelques jours, je suis allé voir le film Le Parrain avec mon fils.

En sortant de la salle, deux hommes m’ont abordé.

« Nous ne sommes absolument pas d’accord avec vos idées, m’ont-ils dit, mais nous partageons votre amour de ce film. »

Pendant quelques minutes, on a mis nos différends idéologiques de côté pour parler de cinéma.

C’est ça que ça fait, la culture. Et le sport.

Ça soude.

Ça ne parle pas à la tête, mais à l’âme.

À ce qu’il y a de plus profond en nous.