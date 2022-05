Guy Lafleur: nos adieux à un grand homme

Dans l’un de ses temples majestueux, le peuple québécois a dit adieu à son héros avec classe et panache. La voix de Ginette, le témoignage de Patrick et des effluves d’amour des admirateurs ont fait de cette cérémonie un moment désormais inscrit dans notre histoire collective.

Un grand nombre de symboles forts et émouvants ont meublé cette magnifique célébration. Je retiens l’entrée dans la cathédrale de Guy Lafleur, porté par ses fils et ses anciens coéquipiers. Ses amis, ses compagnons de jeu avec qui il a gagné la coupe Stanley, qui cette fois le reconduisent vers son dernier repos.

Dans le texte de L’essentiel, chanson si puissamment interprétée hier, Ginette Reno a chanté : « L’essentiel, c’est d’être aimé... Ce n’est pas la fortune ou la célébrité ».

On aurait cru cette phrase écrite pour Guy Lafleur. La célébrité, il l’a connue ! Admiré comme un grand parmi les grands ! Des coupes Stanley, des records battus, ses exploits innombrables ont soulevé la foule des années durant.

Mais jamais son statut d’idole n’a occulté son humanité et sa générosité. Visiblement, il avait écouté et compris cette chanson.

Une trace

S’il y a une chose qui me frappe et qui m’émeut dans cette semaine d’hommages, c’est à quel point Guy Lafleur a laissé une trace dans la vie de nombreux Québécois. Le Guy Lafleur que nous avons acclamé et vanté ces derniers jours, c’est bien plus que le gars qui a marqué des buts. C’est le gars qui a marqué des vies, le gars qui a marqué des âmes.

Nous avons tous entendu ces témoignages de personnes venues lui rendre hommage qui disaient : « On lui devait bien ça ! »

Des gens que Guy Lafleur avait croisés dans un événement caritatif, des gens à qui il avait signé un autographe après un match des anciens, des gens à qui il a consacré du temps et fait du bien.

Toutes les dimensions d’un héros

Une minute, deux minutes, le temps d’un autographe, Guy leur a consacré son attention. La légende, leur héros devenait un homme simple et accessible qui s’intéressait sincèrement à eux. Les gens racontent au superlatif l’impact de ce moment sur leur vie. Sa simplicité, son charisme, sa présence, sa générosité, ses qualités ont apporté réconfort, espoir et bonheur dans des milliers de vies.

Au moment de faire nos adieux à un personnage plus grand que nature, nous prenons la mesure de ce qu’il nous laisse comme héritage.

Guy Lafleur fut un héros et un modèle dans les trois grandes sphères de sa vie.

Guy Lafleur l’athlète a donné le meilleur de lui-même et a rendu ses coéquipiers meilleurs. Il a fait honneur à son sport. Lui, le petit gars de Thurso devenu le plus grand de son époque, aura été une grande inspiration.

Guy Lafleur le père est resté solide comme le roc dans les moments difficiles.

Guy Lafleur le citoyen au cœur immense aura redonné abondamment à sa société.

Merci, Guy.