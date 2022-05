Guy Lafleur: «Il a vécu sa vie comme il a joué au hockey : avec passion»

La belle-sœur de Guy Lafleur, Francine Barré, se souviendra de celui qui a été le mari de sa sœur Lise comme d’un homme humble, généreux et intègre. En lui rendant hommage lors de la cérémonie des funérailles hier, elle a levé son chapeau au Démon blond, qu’elle a côtoyé pendant près de 50 ans, pour avoir été comme un diamant brut que jamais personne n’a réussi à polir.

Hommage de Francine Barré

« Bonjour à tous, je fais partie de la belle-famille de Guy et j’aimerais lui rendre hommage. Mais avant, il est vrai de dire que derrière tout grand homme, il y a une grande femme.

Je voudrais saluer la force et le courage dont Lise a fait preuve durant ce dur combat qu’elle a traversé avec Guy. Lise, ton accompagnement durant ces longs mois a été cinq étoiles. Bravo ma sœur !

Pour revenir à Guy, on peut dire qu’il a vécu sa vie comme il a joué au hockey : avec passion, avec détermination, avec fougue. Il parlait avec ses tripes. C’est pour ça que les gens l’aimaient, et nous aussi d’ailleurs. En fait, il n’y avait pas de barrière entre lui et le public.

Je peux vous dire que, pendant les 50 ans que nous avons fait partie de la même famille, il n’est jamais arrivé qu’on puisse manger au resto ou aller à un quelconque endroit sans que quelqu’un lui demande un autographe. Et c’est toujours avec la même gratitude envers les gens qui lui manifestaient leur affection qu’il signait, non sans adresser quelques mots à chaque personne rencontrée. On pouvait reconnaître l’être généreux qu’il a été.

J’ai souvent entendu des discussions autour du hockey, et, unanimement, les gens revenaient toujours au fameux trio : Maurice Richard, Jean Béliveau et Guy Lafleur. Sauf Guy, qui s’empressait de faire remarquer les autres grands joueurs qu’il avait côtoyés tout au long de sa carrière.

Tant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle, Guy faisait les choses à sa façon. Une amie de la famille, merci Carmen, comparait Guy à un diamant brut. C’est vrai, un diamant que personne, mais personne n’a réussi à polir et je lui lève mon chapeau pour ça.

Je vais me souvenir longtemps, comme vous tous, du grand hockeyeur qu’il a été, avec son coup de patin tellement naturel, son sourire, sa chevelure au vent, mais surtout, je vais me souvenir de l’homme humble, généreux, droit, intègre qu’il a été.

Malgré son combat acharné contre le cancer et qu’en bout de ligne la maladie ait eu raison de lui, je crois que Guy n’a pas dit son dernier mot. D’abord, il laisse un peu de lui dans le cœur, non seulement des membres de sa famille, de sa belle-famille et de ses amis, mais aussi dans celui de chacun des Québécois et des Québécoises. De plus, il s’est assuré, de par sa fondation, de contribuer à poursuivre la recherche médicale.

Au final, je me plais à penser qu’il est monté à bord de l’hélicoptère qu’il aimait tant piloter et qu’il s’est envolé, fier de ce qu’il a accompli, et libre.

Merci, Guy, pour tous les beaux moments que nous avons passés en famille et tout le bon vin rouge que nous avons bu ensemble.

Surtout, bon voyage. »