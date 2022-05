Inflation: les Canadiens se serrent la ceinture

Plus de la moitié (53 %) des Canadiens ont soutenu que la hausse du prix des biens et des services, depuis plusieurs mois, a un impact sur leur capacité d’achat, une situation qui oblige également les entreprises à revoir leur offre.

• À lire aussi: La pluie de bonis se poursuit à la SAQ et chez Loto-Québec

• À lire aussi: Inflation: Hydro-Québec fera sa part à court terme

Cette tendance toucherait en majorité les ménages à faible revenu (81 %), mais pas seulement, selon l’indice d’EY de l’évolution des habitudes des consommateurs. La moitié des ménages à revenu moyen et 35 % de ceux à revenu élevé doivent aussi revoir leurs habitudes de consommation à la baisse.

«Ces changements importants, associés à l’inflation, poussent les consommateurs de toutes les catégories de revenu à modifier leurs habitudes de magasinage et à repenser leurs décisions d’achat», a expliqué mercredi par communiqué Daniel Baer, leader, Certification, Produits de consommation et commerce de détail d’EY Canada.

Les Canadiens dépensent ainsi moins pour les vêtements (40 %), les produits de beauté et les cosmétiques (37 %), ainsi que les gros articles (34 %), préférant économiser pour l’avenir.

«Les consommateurs comptent mener un train de vie modeste après la pandémie et accorder plus de valeur aux expériences. Plus d’un quart des Canadiens augmentent leurs dépenses dans cette catégorie plutôt qu’en biens matériels», a ajouté M. Baer.

Ce phénomène oblige d’ailleurs les entreprises à revoir leur offre de produits et à investir dans la technologie pour améliorer l’expérience client, alors que de moins en moins de Canadiens sont prêts à sortir de la maison.