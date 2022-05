COVID-19: la quatrième dose ouverte à tous dès mercredi

La quatrième dose, ou seconde dose de rappel de vaccin contre la COVID-19, est maintenant ouverte aux 18 à 59 ans.

Toute personne majeure peut désormais prendre rendez-vous afin d’obtenir sa quatrième dose de vaccin contre la COVID-19.

2e dose de rappel pour les 18-59 ans: maintenant possible de prendre rendez-vous sur Clic Santé. Pas de recommandation du CIQ pour ce groupe d’âge (sauf exceptions), mais possible de l’administrer aux personnes qui le souhaitent. Pas de contre-indication. — Santé Québec (@sante_qc) May 4, 2022

Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) ne recommande pas, sauf exception, cette dose de rappel pour cette tranche d’âge de la population, mais n’a fourni aucune contre-indication, précisant qu’il était possible de l’administrer aux personnes qui le souhaitent.

Selon les chiffres du ministère de la Santé, seuls 33% des 60 ans et plus ont obtenu leur quatrième dose dans la province. Au total, 10% de la population a obtenu sa seconde dose de rappel et à peine plus de la moitié (54%) a obtenu sa première dose de rappel.

Le vaccin contre la COVID-19, distribué depuis plus d’un an, est composé de deux doses injectées à quelques semaines d’intervalles. Des doses de rappel ont par la suite été recommandées pour garantir l’efficacité du vaccin à long terme et lutter contre les nouveaux variants.