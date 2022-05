La solitude pèse lourd pour plusieurs

Je suis une femme d’affaires dans la cinquantaine qui a toujours eu un bon réseau de contacts et des amis(es), en plus de deux enfants adultes. Une fois séparée, je n’ai plus voulu m’engager à long terme avec un homme puisque j’avais amplement de quoi m’occuper. J’étais heureuse comme ça, quand la pandémie est venue chambouler mon quotidien. Au début, je n’ai pas détesté de me retrouver seule chez moi et n’avoir que de ma petite personne à m’occuper, puisque mes deux enfants sont autonomes et en couple. Mais au fur et à mesure des mois qui s’écoulaient, j’ai pris des habitudes de vieille fille.

Tout ça pour en arriver, deux ans plus tard, à ne plus savoir quoi faire de mon corps pendant les longues fins de semaine où je ne vois personne parce que rien de ce qui était ma vie d’avant n’a repris. On dirait que les gens ne veulent plus se rencontrer en personne. Comme s’ils avaient conservé une certaine crainte d’attraper la maladie sournoise qui nous a isolés pendant aussi longtemps.

Moi-même, je ne sais plus comment aborder les gens pour renouer avec eux, car même mes grandes amies d’avant font peu d’efforts pour reprendre le lien. Comme si quelque chose s’était cassé à jamais. Pensez-vous, comme me le disent mes enfants, que c’est moi qui vois tout en noir et que je devrais forcer un peu la porte de ceux auxquels je tiens ? Ou bien est-ce que ce ne serait pas plutôt les gens en général qui, échaudés par la pandémie, ne veulent plus vivre un sevrage aussi drastique que celui qu’on a vécu, et qui hésitent à se lier de nouveau ?

Pour terminer, comment elles font, les autres femmes qui, comme moi, n’ont pas d’homme dans leur vie ? Et qui, à défaut d’avoir un compagnon à plein temps, aimeraient bien se payer quelques loisirs et des voyages avec un compagnon avec qui elles s’entendent bien ? Doivent-elles obligatoirement en passer par les sites de rencontre, même quand ces derniers les ont échaudées ?

N.L.

Je sais que plusieurs célibataires se plaignent de la même chose que vous, et loin de penser comme vos enfants que vous regardez votre situation par le côté sombre de la lorgnette, je pense que vous la voyez de façon réaliste. Ce qui ne devrait pas, par contre, vous empêcher d’aller de l’avant en forçant un peu la porte de vos amies. Peut-être se sentent-elles comme vous, gênées de vous contacter, et se retiennent-elles comme vous de le faire. À continuer ainsi, votre avenir social s’annonce des plus sombres. Osez prendre le téléphone pour les appeler. Prenez l’initiative d’une rencontre, et vous allez voir combien tout le monde en sera heureux.

Selon certains(es) sexologues, « même si de nombreux célibataires sont tannés d’être seuls, la gêne sociale que les deux ans de pandémie a engendrée en eux leur a pour ainsi dire coupé leurs moyens d’action. » Comme il faut bien un premier maillon pour démarrer une chaîne, pourquoi ne le seriez-vous pas ?