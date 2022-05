Le Cirque du Soleil sera au Vieux-Port pour les 10 prochaines années

Le Cirque du Soleil présentera des spectacles au Vieux-Port de Montréal pour les 10 prochaines années.

Premier de ceux-ci, Kooza sera en représentation sous le Grand Chapiteau, sur les quais du Vieux-Port.

«Nous sommes très honorés de revenir à Montréal, après près de trois ans de pause. Pouvoir enfin nous produire ici, à la maison, en plus de recevoir un tel enthousiasme et engouement de nos publics est quelque chose que nous attendions tous avec impatience», a déclaré mercredi Stéphane Lefebvre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil.

Il demeure malgré tout optimiste que le public soit au rendez-vous après une longue pause en raison de la pandémie, estimant que les gens sont «attachés» au Cirque du Soleil.

M. Lefebvre a par ailleurs annoncé une entente de deux ans, assortie d’une année d’option, avec Tourisme Montréal, afin de faire connaître les attraits de la métropole à l’étranger, lors des tournées du Cirque.

«C’est un message qu’on veut donner, que le Cirque est associé à Montréal. La façon dont ça va se faire n’est pas encore déterminée, mais l’intention, c’est d’amener les gens à penser à Montréal», a expliqué Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

L’entente sera de 250 000$ par année.

M. Lalumière estime néanmoins que les retombées économiques qui découleront de ce partenariat seront largement supérieures aux investissements.

«Mettre à contribution les forces des deux organisations va indéniablement contribuer à la relance du secteur artistique à Montréal, ainsi que l’industrie du tourisme», a ajouté M. Lefebvre.

Le spectacle Kooza du Cirque du Soleil sera présenté au Vieux-Port de Montréal du 13 mai au 14 août.