Le Lightning en a rendu quelques-uns sceptiques

La déconfiture du Lightning de Tampa Bay dans le premier match de sa série contre les Maple Leafs de Toronto semble avoir atténué l’enthousiasme des preneurs aux livres à son égard.

Ayant encaissé une dégelée de 5 à 0, lundi, les doubles champions en titre de la Coupe Stanley devront en faire davantage pour convaincre les preneurs aux livres, ne serait-ce seulement que pour gagner la confrontation face aux Leafs. Le site Mise-o-jeu + établissait mardi avant-midi à 2,60 la cote pour une victoire du Lightning dans sa série de premier tour, comparativement à 1,45 pour Toronto.

Le scénario le plus probable d’après la même plateforme était un triomphe en cinq parties de la formation dirigée par l’entraîneur-chef Sheldon Keefe (4,50). Un gain en six ou sept affrontements constituait aussi des options très envisageables, en raison de cotes respectives de 5,25 et de 5,00. Un balayage réussi par la bande d’Auston Matthews vaudrait neuf fois la mise initiale.

À l’opposé, les parieurs prédisant avec exactitude un retour en force des «Bolts» pourraient toucher une somme intéressante. Une victoire en cinq joutes était considérée à 12 fois la mise, contre 6,20 pour un gain en six ou sept matchs.

Pour ce qui est de la conquête du célèbre trophée, Tampa Bay se voit attribuer une cote de 14,00. Quelques équipes sont plus favorisées, surtout l’Avalanche du Colorado à 3,75. Les Flames de Calgary (6,50), les Panthers de la Floride (7,00), les Leafs (7,50) et les Hurricanes de la Caroline (8,00) suivent.