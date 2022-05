Le moratoire sur la perchaude dans le lac Saint-Pierre reconduit

À compter du 4 mai 2022, et ce, pour encore cinq ans, la pêche à la perchaude demeurera interdite dans le lac Saint-Pierre ainsi que sur une portion du Saint Laurent.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a annoncé mercredi le maintien du moratoire mis en place il y a dix ans sur la pêche commerciale et sportive à la perchaude au lac Saint-Pierre. La mesure de conservation s’est aussi prolongée dans le fleuve Saint-Laurent entre le pont Laviolette et Saint-Pierre-les-Becquets.

En 2012, le gouvernement du Québec avait décrété l’arrêt complet de la pêche commerciale et sportive à la perchaude au lac Saint-Pierre pour cinq ans afin d’assurer la protection des poissons reproducteurs et tenter de renverser la chute préoccupante du nombre de perchaudes amorcée au milieu des années 1990. Le moratoire a été reconduit pour cinq autres années en mai 2017 puis à nouveau pour cinq ans mercredi.

«Le moratoire permet à la population de perchaudes de se maintenir, mais à un niveau d'abondance faible. L'instauration d'une pêcherie durable ne sera possible que lorsque la production de jeunes perchaudes sera suffisante pour compenser une éventuelle récolte d'individus adultes par la pêche», a indiqué par communiqué le MFFP.

Le MFPP rappelle que, «là où s'applique le moratoire sur la pêche à la perchaude, les plans d'eau continuent d'être fréquentés par 40 000 adeptes de la pêche sportive qui recherchent plusieurs espèces de poissons d'intérêt, dont le doré jaune, le doré noir, le maskinongé, le grand brochet et la barbotte brune.»

Le moratoire s'applique au territoire de l'Aire faunique communautaire du lac Saint-Pierre et entre le pont Laviolette et une ligne reliant un point situé à 50 mètres en aval du quai de Batiscan et à un point situé à 50 mètres en aval du quai de Saint-Pierre-les-Becquets (y compris les parties des rivières se situant entre les routes 132 et 138 et le secteur de la baie Lavallière).