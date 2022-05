Les maisons de transition au temps de la pénurie de main-d’œuvre

Comme plusieurs milieux de travail, les maisons de transition sont également frappées de plein fouet par la pénurie de main-d’œuvre, qui seraient dans une situation catastrophique selon le directeur de l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ), David Henry.

«Ça fait plus de 50 ans que les maisons de transition existent, et on n’a jamais vu une telle situation. Une maison de transition à Maria, en Gaspésie, qui comporte 10 places, a dû même fermer en raison d’un manque de personnel», a-t-il mentionné au micro de Benoît Dutrizac, sur les ondes de QUB radio, mercredi.

La maison de transition est un organisme qui sert de pied-à-terre, dans une collectivité, à des individus judiciarisés en démarche d’intégration ou de réintégration sociale et s’inscrivant dans un processus de libération graduelle. Les résidents peuvent avoir été recommandés directement par la Cour pour tenter de stabiliser une situation problématique, ou encore provenir de la détention.

«Étant donné que la formation de personnel est la même qu’un agent de probation ou un agent de libération conditionnelle, on est en compétition directe avec les prisons, les DPJ et les CIUSSS, qui recrutent. Ce n’est pas nouveau comme situation, les gens ont toujours considéré le communautaire comme milieu de formation, où ils vont travailler quatre ou cinq ans puis décrocher un emploi plus payant ailleurs», a-t-il précisé.

En 2020-2021, 22 182 admissions ont été enregistrées dans les établissements de détention du Québec, ce qui représente une diminution de 44% par rapport à l’an dernier et de 49% par rapport à 2015-2016.

La moyenne mensuelle des cas actifs de libérations conditionnelles a diminué de 28% comparativement à l’an dernier, et de 23% par rapport à 2015-2016. Celle des cas actifs de probation avec surveillance a connu une baisse de 16% en comparaison avec l’an dernier, et de 11% par rapport à 2015-2016.

– Avec la collaboration d’Alexandre Moranville-Ouellet, QUB radio