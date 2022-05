Lévesque, Bourassa et... qui d’autre que Lafleur

Impossible de la manquer. Parmi les photos de politiciens québécois qui composent l’exposition Drôles d’états, qui vient d’être inaugurée à l’Assemblée nationale, se trouve cette fabuleuse image de Guy Lafleur en train de célébrer la conquête de la Coupe Memorial avec les Remparts de Québec aux côtés du premier ministre de l’époque, Robert Bourassa.

De toute évidence, le cliché a été pris dans les minutes suivant la fin du match. En sueur et cigare de la victoire au bec, Guy Lafleur tient la coupe avec un Robert Bourassa souriant, en veston-cravate.

Photo courtoisie Archives nationales, fonds Antoine Désilets, La Presse, L’Action catholique

Même dans cette exposition qui met en valeur environ 80 photos de politiciens croquées en coulisses ou dans des scènes de leur vie intime, entre 1867 et 2013, le regretté Démon blond trouve le moyen de voler la vedette.

« Je ne voulais pas être prophète de malheur, mais quand on a pensé à utiliser cette photo, je me suis dit que Guy Lafleur ne serait possiblement plus des nôtres au lancement de l’exposition », confie le directeur des Archives nationales du Québec, Martin Lavoie.

Les cigarettes de Lévesque

Cette photo n’est pas le seul trésor, déniché parmi les millions d’images de notre banque nationale d’archives, que Drôles d’états offre à la vue du public dans les corridors du pavillon d’accueil de l’Assemblée nationale.

Parmi les clichés notables, il y a ce noir et blanc de René Lévesque, surpris pendant qu’il achetait ses cigarettes dans une de ces machines distributrices qui sont depuis disparues de nos vies.

Bernard Landry qui joue au billard, Jacques et Alice Parizeau croqués dans l’intimité avec leur chien, de même que des photos du prince Philipp, du général de Gaulle et de Winston Churchill en visite captent aussi l’attention.

Les politiciennes, en particulier la toute première élue Marie-Claire Kirkland, sont aussi bien représentées.

« C’était important d’avoir un équilibre hommes-femmes et que tous les partis politiques soient représentés », indique Martin Lavoie.

Bourassa photogénique

Ce qui a le plus surpris les artisans de Drôles d’états ? « Je n’avais pas réalisé que Robert Bourassa était aussi photogénique. Notre PDG, Marie Grégoire, disait qu’on avait l’impression qu’il était né avec une cravate. D’en avoir trouvées où il n’a pas de cravate et a l’air plus gamin, c’est une petite victoire », répond Catherine Melançon, chargée de projet à l’action culturelle à Bibliothèques et Archives nationales du Québec.

Martin Lavoie a pour sa part été marqué par une image de Maurice Duplessis et Jean Lesage qui partagent un instant de rigolade.

« On a l’image de la Grande Noirceur et de la Révolution tranquille, l’un face à l’autre, et les deux s’entendaient bien alors qu’historiquement, ce sont deux figures que nous avons opposées », dit-il.

Drôles d’états est accessible gratuitement au public, jusqu’au 26 juin 2022, à l’Assemblée nationale du Québec.