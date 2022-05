La Corporation Ski & Golf Mont-Orford: plus qu'une montagne!

Offrant un décor enchanteur et une vue panoramique allant du lac Memphrémagog à la chaîne des Appalaches, le Mont-Orford est un véritable joyau des Cantons-de-l’Est à découvrir été comme hiver.

D’ailleurs, connaissez-vous l'organisme qui se cache derrière les nombreuses activités vous permettant de profiter pleinement de la montagne et du golf? C’est la Corporation Ski & Golf Mont-Orford, un OBNL formé d’un conseil d'administration, composé de sept membres.

Tous passionnés de plein air et des merveilles qui se trouvent au Mont-Orford, ces membres sont des élus et des citoyens de la région Memphrémagog qui ont à cœur de vous faire vivre une expérience unique!

Son rôle principal est d'encadrer une panoplie d’activités, dont vos favorites, telles que le ski, le golf, la randonnée alpine et pédestre, en plus de divers événements et festivals.

Le Mont-Orford, une entité à part entière

COURTOISIE: MONT-ORFORD | Yan Kaczynski.

Vous serez peut-être surpris d'apprendre que le Mont-Orford fait partie de l’un des quatre territoires qui se trouvent dans le parc national du Mont-Orford, lequel compte la Sépaq du Mont-Orford, Orford Musique et le Centre de villégiature Jouvence.

Chacun est indépendant, libre de gérer et d’administrer les activités qui se trouvent sur son territoire comme il le souhaite, ce qui signifie qu’il n’y a aucun partage des revenus entre ceux-ci. Et bien que la Corporation reçoive parfois des subventions pour des projets d’envergure, elle demeure 100% autonome.

En effet, le Mont-Orford ne reçoit aucune compensation de la part du gouvernement, du domaine municipal ou de la Sépaq. L'organisme est entièrement autonome financièrement grâce à la vente d’abonnements de ski et de golf, des billets journaliers de ski et de randonnée, des laissez-passer pour des événements, et plus.

Le Mont-Orford génère près de 70 M$ en retombées économiques dans la région chaque année, ce qui est profitable pour les autres commerces de la région tels que les hôtels, les restaurants et les boutiques. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une journée au spa après une grosse journée de ski!

On estime que pour chaque dollar dépensé à la station de ski du Mont-Orford, environ 7$ sont dépensés ailleurs dans un commerce de la région. C’est donc toute une industrie touristique qu’on soutient en visitant le Mont-Orford!

Consultez le site web de la Corporation Ski & Golf Mont-Orford afin d’en savoir plus sur son fonctionnement et les activités qu’elle encadre!