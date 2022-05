NFL : direction l’Allemagne

La NFL a annoncé mercredi que les Buccaneers de Tampa Bay et les Seahawks de Seattle s’affronteront le 13 novembre prochain en Allemagne.

• À lire aussi: Le gros pari des Alouettes

• À lire aussi: Le rêve de Hogan-Saindon continue

Il s’agira du premier match que disputeront deux équipes du circuit Goodell en sol germanique. Le duel sera présenté à l’Allianz Arena, le domicile du Bayern de Munich.

L’Allemagne accueillera également des parties de la NFL chaque année au cours des quatre prochaines saisons.

S’il est en santé, le quart-arrière des «Bucs» Tom Brady deviendra le premier joueur de l’histoire à obtenir des départs dans trois autres pays que les États-Unis. Lorsqu’il portait l’uniforme des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, le quadragénaire a joué des matchs à Londres (Angleterre) et à Mexico (Mexique).

Par ailleurs, les Packers de Green Bay et les Giants de New York ont rendez-vous le 9 octobre à Londres. Une semaine plus tôt, les Vikings du Minnesota et les Saints de La Nouvelle-Orléans auront croisé le fer au même endroit, soit au Tottenham Hotspur Stadium.

Toujours en Angleterre, les Jaguars de Jacksonville se mesureront aux Broncos de Denver le 30 octobre au Wembley Stadium.

Finalement, les Cardinals de l’Arizona et les 49ers de San Francisco concluront la tournée internationale 2022 de la NFL avec un match présenté le 21 novembre à Mexico.