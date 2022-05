Patrick Bruel de retour pour un concert en toute intimité

La Bruelmania a frappé fort et droit au cœur dans un Capitole rempli d’amour, de mots réconfortants, de confidences et de succès toujours aussi efficaces, souvent interprétés en chœur par des fans comblés!

Ce nouveau rendez-vous en toute intimité contraste avec les précédents spectacles à grand déploiement. Il y avait d'abord eu le bain de foule (sous la pluie) du Festival d'été de Québec (2015), puis bien sûr le show du Centre Videotron (2019) dans la tourmente d'accusations à caractère sexuel (qui n'ont pas eu de suite).

Le scandale est de toute évidence oublié autant par l'artiste que par le public, à en juger par l'échange des plus chaleureux observé, hier soir, au cours de la première d'une série de cinq spectacles En acoustique à l'affiche jusqu'à dimanche (fête des Mères), au Capitole de Québec.

Entretenue depuis plus de 39 ans, l'histoire d'amour entre la star française et ses fans québécois est toujours aussi ardente à en juger par les nombreux «On t'aime Patrick».

Le pro du poker joue la carte gagnante en privilégiant ses incontournables qui font élever dans la salle les voix féminines, depuis J'te l'dis quand même jusqu'à Qui a le droit sans oublier bien sûr Alors regarde.

PHOTO COURTOISIE

La sobriété a meilleur goût

L'ouverture du spectacle En acoustique se fait en toute sobriété avec Bruel seul en scène s'accompagnant tantôt à la guitare, tantôt au piano pour livrer Je t’aime et Où sont les rêves.

Deux complices viendront le rejoindre discrètement en accentuant le jeu des guitares et du piano.

Bien sûr, la prestation fait honneur à son dernier album, Ce soir on sort, au cours d'une prestation acoutisque qui aurait pu s'intituler Ce soir on s'aime, tant la relation est intense entre l'artiste et son public qu'il entraine dans le tourbillon de Ce soir on sort, titre de son dernier album.

Au jeu des confidences, il parle d'une période difficile qui l’a entraîné dans une profonde solitude. Il parle aussi de ses deux ados «pas toujours faciles» et de ses lointaines aventures à New York.

On a même droit à une saveur québécoise avec deux chansons que lui a offertes Pierre Lapointe.

Attachant du début à la fin, Patrick Bruel offre un bouquet de 24 chansons accueillies comme autant de coups de cœur par un public qui en redemande joyeusement!

Patrick Bruel alignera 16 représentations au Québec d'ici la fin de mai.