REM de l'Est: quel gâchis!

Un autre projet de transport collectif qui a du plomb dans l’aile. Plus on regarde le REM de l’Est, plus on a l’impression de jouer dans le film du prolongement du métro de la ligne bleue qu’on ne verra peut-être jamais de notre vivant. Qu’est-ce qu’on a au Québec... incapable de réaliser des projets ?

On nous dit qu’il faut revoir le modèle de gouvernance, car Montréal n’a pas été incluse dans les discussions, il n’y a pas d’acceptabilité sociale. Ben voyons donc. Pourquoi avoir attendu tout ce temps avant d’exiger de la CDPQ que Montréal puisse participer ?

Les limites du jovialisme

La mairesse Plante se réjouit qu’on retire un tronçon de transport collectif qui traverse le centre-ville... C’est un peu surréel. Je veux bien la bonne humeur, mais non, ce n’est pas une bonne nouvelle : les citoyens de l’Est n’auront pas de lien direct et rapide vers le centre-ville et l’aéroport de Montréal.

Créer un nouveau comité avec la Ville de Montréal, le ministère des Transports, la Société de transport de Montréal et donner le mandat à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) de piloter le REM, c’est comme annoncer la mort de ce projet. Rien de réjouissant.

L’ARTM pilote le SRB Pie-IX, une simple ligne d’autobus avec corridor réservé. Annoncée en 2009, cette ligne d’autobus n’est toujours pas en fonction, cela donne une idée de l’incapacité de l’ARTM à trancher les litiges, à avancer rapidement, à être efficace.

Des questions sans réponse

Est-ce que l’ARTM aura les moyens de passer par-dessus les autorisations des arrondissements ? Est-ce que des appels d’offres pour des nouveaux wagons de métro pour la ligne verte seront annoncés dès maintenant ?

Drôlement, il n’y avait pas de problème pour le souterrain au centre-ville dans le REM 1 alors que c’était soi-disant impossible pour l’Est. Pendant que les gens de Pointe-aux-Trembles peineront à se diriger vers le centre-ville, les universités, au travail, ceux de Kirkland et Pierrefonds y seront en un tournemain...