Séries de la LNH: les Flames blanchissent les Stars

Dans un premier match sans histoire, les Flames de Calgary ont blanchi les Stars de Dallas 1-0, en Alberta.

L'unique but de la rencontre a été marqué au premier vingt, en avantage numérique, par l'attaquant Elias Lindholm. Le Suédois a complété un beau jeu de passes de Johnny Gaudreau et de Matthew Tkachuk.

Le gardien Jacob Markstrom n'a pas eu à trimer dur pour obtenir le jeu blanc, repoussant seulement 16 lancers.

À l'autre bout de la patinoire, Jake Oettinger a bloqué 25 des 26 tirs dirigés vers lui.

Les deux formations ont d'ailleurs dû jouer à cinq défenseurs seulement pendant les deux dernières périodes puisque Rasmus Andersson et John Klingberg ont été expulsés en fin de premier engagement après avoir jeté les gants alors qu'un premier combat opposant Matthew Tkachuk à Michael Raffl était déjà terminé.

Le deuxième match de la série aura lieu à Calgary, jeudi soir, à compter de 22 h.

Les Flames prêts pour un «marathon»

Les Flames de Calgary sont conscients qu’une victoire au premier match de leur série contre les Stars de Dallas constitue un pas en avant, mais qu’ils restent encore bien loin d’avoir la coupe aux lèvres.

«Je trouve que c’était une partie émotive et serrée, mais il s’agit seulement d’une rencontre, a dit l’attaquant Blake Coleman en point de presse mardi soir, après la victoire de 1 à 0 des siens. Je l’ai dit précédemment, mais les séries sont un marathon et pas un sprint. Nous devons trouver le moyen d’apprendre de nos erreurs et de construire sur ce que nous avons fait de bien.»

Le vétéran sait de quoi il parle, car il a remporté la coupe Stanley lors des deux dernières saisons de la Ligue nationale avec le Lightning de Tampa Bay. Coleman aime ce qu’il voit chez les Flames.

«Nous sommes capables de jouer de n’importe quelle façon et c’est ce qui fait la beauté de cette équipe, a-t-il affirmé. Nous pouvons être durs, effectuer des jeux et défendre, et nous avons d’excellents gardiens. Peu importe ce qui se présente à nous, nous pouvons relever le défi.»

Un départ faste

Les Flames l’ont emporté grâce aux 16 arrêts de Jacob Markstrom et à un but en avantage numérique d’Elias Lindholm en première période. La formation albertaine a d’ailleurs été dominante au premier vingt.

Les Stars n’ont pas été en mesure d’obtenir un premier tir avant la 11e minute de jeu. Leur deuxième lancer est venu près de sept minutes plus tard.

«Ils sont sortis en force, a analysé l’attaquant des Stars Michael Raffl. Il y avait une incroyable ambiance ici. Ils en ont profité, spécialement dans les 10 premières minutes. Après, nous nous sommes calmés sur le banc et nous nous sommes habitués à la rapidité. Ils étaient excellents en première période.»

«Ils l’ont emporté 1 à 0 en raison d’un but en avantage numérique, a-t-il ajouté. C’est ce qui a fait la différence ce soir [mardi]. À cinq contre cinq, je trouve que c’était assez égal. J’ai le sentiment que nous sommes à l'aise à cinq contre cinq contre eux.»

Les Stars et les Flames ont de nouveau rendez-vous à Calgary jeudi soir.

Une cible dans le dos de Rasmus Andersson

Que le défenseur des Flames de Calgary Rasmus Andersson se prépare: les Stars de Dallas l’attendent dans le détour.

Mardi soir, lors du premier match de la série opposant les deux formations, le représentant de l’équipe albertaine et l’arrière des Stars John Klingberg ont été expulsés en première période pour avoir provoqué une deuxième bataille sur la patinoire.

«Il agit comme s’il était plus fort qu’il ne l’est en réalité, a dit le défenseur suédois à propos d’Andersson. Nous allons être sur son cas.»

«Je ne dis pas que je suis un matamore, mais il agit comme s’il en était un, a ajouté Klingberg, dont les propos ont été rapportés par le réseau Sportsnet. Je trouve que c’est le type de gars qui ne s’accroche jamais à personne pendant une échauffourée.»

«Je me tenais là avec [Blake] Coleman et il se tenait debout proche. Il a secoué ses gants comme s’il voulait se battre contre moi. J’étais probablement le gars le moins batailleur de notre club sur la glace à ce moment-là. J’ai patiné en sa direction et j’ai laissé tomber mes gants. Il est resté là pendant deux secondes et puis, tout d’un coup, il a laissé tomber les siens.»

Le combat entre les compatriotes de la Suède était le deuxième affrontement aux poings sur la surface glacée, puisque Matthew Tkachuk et Michael Raffl étaient déjà à l’œuvre. En vertu du règlement 46,7 de la Ligue nationale, «une inconduite de partie doit être imposée à tout joueur qui se voit décerner une pénalité majeure pour s’être battu après le début de l’altercation d’origine».

Les Stars retrouveront les Flames, jeudi.