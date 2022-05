Trouvez la meilleure carte de crédit pour vous!

Oui, je sais, des « plogues » de cartes de crédit, cela peut sembler incongru dans une chronique de finances personnelles où vous devriez plutôt lire de cesser cette façon de vivre pour vous constituer un gros CELI.

On peut toujours les considérer comme une incitation à la consommation et à l’endettement, on peut à raison se scandaliser de leurs taux d’intérêt excessifs, mais on peut aussi envisager la question sous l’angle pratique (et avantageux).

Le client avisé le voit généralement ainsi : le petit rectangle de plastique ne représente pas pour ses finances une menace, mais une opportunité.

Ça fonctionne à condition de payer la totalité de son solde chaque mois, évidemment. On doit aussi se tourner vers la bonne carte, parmi des centaines. Le choix doit être déterminé par son profil de consommateur (et non le contraire, les avantages de la carte ne doivent pas induire nos habitudes de consommation).

Je ramène le sujet ici, car vous dépensez peut-être autrement depuis quelque temps.

Trouver la bonne parmi des dizaines

Milesopedia, un comparateur québécois de cartes de crédit et de programmes de fidélisation, a concocté plus tôt cette année un palmarès des cartes les plus avantageuses, par catégories. La méthodologie n’est sûrement pas infaillible, et comme je vous dis, vous devriez faire votre propre évaluation en fonction de vos dépenses.

Le classement est basé sur plusieurs critères, à commencer par les gains qu’on peut récolter avec ses achats, que ce soit des points, des milles ou des remises en argent. Il tient compte aussi des privilèges auxquels les cartes donnent accès, les assurances offertes, les frais, la taille du réseau, etc.

Je ne vous ferai pas part de l’ensemble du classement, allez voir, je partage avec vous quelques morceaux choisis.

Remise en argent

À moins d’être un « voyageur », on devrait favoriser les cartes axées sur les remises en argent.

La carte Dividendes CIBC Visa Infinite trône en haut de cette catégorie. Elle donne 4 % de remise sur les achats d’épicerie et d’essence, 2 % sur les dépenses aux restaurants et pour la livraison à domicile, et 1 % sur le reste. Frais annuels : 120 $.

La Mastercard BMO Remises se montre moins généreuse, mais elle ne facture aucuns frais annuels. Il existe aussi une version plus rudimentaire pour étudiants.

Mention spéciale à une autre carte de cette famille, la Mastercard BMO Remises World Elite, qui offre 5 % de remise sur l’épicerie, 4 % sur les transports, 3 % sur les pleins d’essence et les recharges de véhicules électriques.

Voyages

On a beau dire qu’on va privilégier les vacances à proximité, à distance de voiture, il s’en trouvera toujours pour préférer la côte amalfitaine, en Italie, à Caraquet. L’avantage financier des cartes « voyage » est indiscutable pour ceux qui fréquentent hôtels et aéroports.

Dans la catégorie, c’est la carte Cobalt American Express qui remporte la palme, car elle permet d’accumuler le plus rapidement des points, en général, particulièrement la première année. Elle s’accompagne de frais annuels de 155,88 $. Amex propose une version gratuite, la Carte Verte, avec laquelle on partira évidemment moins vite, ou moins loin.

Les membres du programme Aéorplan seront gâtés avec la Visa Infinite TD Aéroplan, et les collectionneurs d’AIR MILES, avec la Mastercard BMO AIR MILES World Elite.

Conservez votre vieille carte

C’est bien de réévaluer à l’occasion le contenu de plastique de son portefeuille, tout comme on doit le faire avec un forfait de télécommunication. Si l’on décide de passer vers une autre carte de crédit, on doit toujours garder ouverte sa carte la plus ancienne, sinon on risque d’écorcher sa cote de crédit. À part cette exception, on annule celles qui ne servent plus.

Pour accéder au classement : https://milesopedia.com/classement-meilleures-cartes-credit/