Œuvre d’art fracassée dans le métro: la STM réclame 147 000$ aux vandales allégués

Déjà accusés au criminel, de jeunes vandales qui auraient détruit un trésor patrimonial au métro Champ-de-Mars devront maintenant se défendre au civil contre la STM, qui leur réclame 147 000$ pour couvrir les frais de restauration.

«Il s’agit seulement d’une partie des coûts réels connus, puisque les travaux de réparation ne se termineront qu’en 2024», explique la Société de transport de Montréal dans sa poursuite déposée à la cour.

L’œuvre d’art en question, une gigantesque verrière en verre antique entourant la station de métro, a été réalisée par Marcelle Ferron, une grande artiste québécoise nommée Grande officière de l’Ordre national du Québec et cosignataire du manifeste Refus global rédigé en 1948. L’artiste originaire de Louiseville, qui a été la première femme récipiendaire du prix Paul-Émile Borduas, est décédée en 2001 à l’âge de 77 ans.

Membre du regroupement des automatistes fondé par Paul-Émile Borduas, Mme Ferron avait réalisé en 1968 cette œuvre d’art qui couvre tout l’édicule de la station de métro située entre le centre-ville et le Vieux-Montréal.

«Cette gigantesque verrière non figurative attire le regard des voyageurs, peut-on lire dans une description de la STM. L’extrême fluidité du verre participe à un jeu de couleurs mobiles où le rouge, le jaune, le bleu, le mauve et le vert prennent vie.»

Vandalisme

Or, dans la nuit du 21 au 22 juin 2019, des jeunes auraient jeté des roches sur les vitraux, fracassant plusieurs d’entre eux.

«Ils ont détruit et endommagé 11 des vitraux de l’œuvre», peut-on lire dans le document de cour.

Une enquête policière a été enclenchée. Et si au départ les enquêteurs étaient dans le flou total, ils ont finalement pu coincer les présumés vandales en février 2020. II s’agit de Kayo Taylor et Daniel Golding Rohan, deux jeunes maintenant âgés de 21 et 22 ans.

Accusés de méfait, ils avaient été libérés sous promesse de comparaître, mais ils ne se sont jamais présentés à la cour, si bien qu’ils font depuis l’objet d’un mandat d’arrestation.

Un troisième jeune a aussi été identifié et poursuivi au civil, mais il était mineur au moment des faits, si bien qu’il ne peut être nommé.

Dédommagement

Pour la STM, des accusations criminelles ne suffisaient toutefois pas, d’autant plus qu’il n’était pas garanti que même en cas de culpabilité, ils aient à payer pour restaurer l’œuvre d’art. Or, la restauration des vitraux fracassés s’annonce onéreuse, si bien qu’une poursuite civile de 147 000$ a été intentée.

Le montant pourrait d’ailleurs augmenter «étant donné l’ampleur des travaux et que la STM est un organisme public soumis à une procédure spécifique encadrant l’attribution de contrat».

«Les [vandales allégués] doivent être tenus solidairement de réparer le préjudice matériel causé, la STM est en droit de réclamer le paiement», peut-on lire dans le document de cour.

La poursuite civile devrait prochainement être présentée à un juge de la Cour supérieure du Québec à Montréal. Si les vandales font à nouveau faux bond à la justice, ils pourraient être condamnés par défaut. Cela signifie que le procès se tiendra en leur absence et que s’ils sont condamnés, ils devront débourser le jour où ils se feront attraper.

Et si c’est le cas, la justice criminelle les attendra au passage. Pour l’accusation de méfait, s’ils sont déclarés coupables, ils risquent un maximum de 10 années d’incarcération.