Ventes aux enchères: Riopelle, Motherwell et Harris à l'honneur ce printemps

Jean Paul Riopelle, Robert Motherwell et Lawren Harris seront à l’honneur lors de la vente aux enchères printanière de la firme canadienne Maison Heffel.

Cette dernière présentera le 1er juin prochain 79 œuvres lors de sa vente du printemps. En plus des catégories habituelles «Art d’après-guerre et contemporain» et «Art canadien, impressionniste et moderne», l’événement mettra aussi à l’honneur l’importante collection de Joan Stewart Clark qui, pendant des décennies, a su développer des relations durables avec des géants du milieu de l’art.

PHOTO COURTOISIE Maison Heffel

Les trois séances d’enchères présenteront des œuvres remarquables d’artistes représentés dans les plus grands musées du monde, dont les œuvres de Jean Paul Riopelle, Robert Motherwell et Lawren Harris seront le clou de cette vente du printemps. Le prix total d’adjudication est estimé entre 10 et 15 millions $.

L’événement se déroulera en direct dans la salle de vente virtuelle de la Maison Heffel, la première du genre au Canada, et sera diffusé à partir de trois salles satellites à Montréal, Toronto et Vancouver. La participation se fera entièrement à distance, permettant aux acheteurs de partout dans le monde de lever leurs palettes en temps réel par téléphone, par ordre d’achat ou en ligne.

PHOTO COURTOISIE Maison Heffel

Pour permettre aux acheteurs potentiels de partout au Canada d’admirer les œuvres en vente, la collection est exposée dans les galeries virtuelles sur le site de la Maison Heffel. Il est également possible de prendre rendez-vous pour voir l’exposition à la Galerie Heffel de Montréal du 6 mai au 11 mai, de 11 h à 18 h.

Les trois séances de la vente, soit «Art d’après-guerre et contemporain», «Art canadien, impressionniste et moderne» et «La collection Joan Stewart Clarke», se tiendront le 1er juin et seront diffusées en direct sur le site Heffel.com.