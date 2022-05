12 tournois au calendrier de la PGA du Québec

Après deux saisons chamboulées dans ses opérations, c’est le retour à la normale pour la PGA du Québec, qui dévoile vendredi son calendrier de compétitions. Douze tournois sont échelonnés de juin à octobre.

Du lot, 10 sont des évènements issus directement du circuit professionnel du Québec, comptant 410 membres. Les deux autres sont organisés par la PGA du Canada.

L’an dernier, le pro du club de golf Le Mirage, Yohann Benson, avait remporté les grands honneurs de la PGA québécoise en terminant au sommet du classement général, notamment grâce à deux victoires.

De retour au Québec pour la saison estivale, Benson entend défendre son titre avec succès.

« Avec un horaire chargé, je veux prendre le temps de participer aux évènements de mon association professionnelle. Même si mes priorités ont changé au fil du temps, ma soif de gagner est toujours aussi présente. »

Plus difficile

Avec le regain de popularité que connaît le golf depuis le début de la pandémie, la direction de la PGA du Québec n’a pas chômé pour concocter son calendrier.

« L’engouement du sport fait en sorte que les terrains sont très souvent complets, a expliqué le directeur général

Dominic Racine en remerciant les clubs qui accueillent ses pros. La saison se terminera au Versant avec le Championnat SFL, qui mettra à l’enjeu une bourse d’environ 25 000 $. »

Celui-ci démarre d’ailleurs sa saison le 9 juin avec un tournoi entièrement féminin sur les allées du club de golf Hillsdale, à Mirabel. Il s’agit entre autres de l’initiative de la professionnelle associée du parcours, Anne Rogerson.

Bien au fait des enjeux de la diversité, Racine souhaite voir davantage de femmes dans son association. Pour l’instant, elle ne compte que 21 professionnelles dans ses rangs.

« On en veut plus, c’est certain. C’est un dossier sur lequel il faut travailler et avancer au fil des prochaines années, a-t-il affirmé. Il faut changer l’image du sport, qui était orienté autrefois vers les hommes. Dans notre industrie, on voit davantage de femmes occuper des postes importants. »

La PGA du Québec revient encore cette année avec un tournoi impliquant les juniors lors d’une journée Pro-Am au club de golf Elm Ridge de L’Île-Bizard.

Les 12 tournois sont ouverts aux spectateurs.