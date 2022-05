CORRIVEAU PAUL, Carmelle



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Carmelle Corriveau Paul le 12 janvier 2022, à l'âge de 79 ans. Elle était l'épouse bien-aimée de Jacques Paul et la fille de feu Louis Corriveau et de feu Marie-Reine Bureau. Elle était native de Ste Marguerite de Lingwick mais demeurait à Sherbrooke.Elle était la mère aimante de France Paul (René Houle) et de Frédéric Paul (Geneviève Brisebois). Elle chérissait ses petits-enfants : Emmanuel et Guillaume Paul ainsi que Julien-Pierre et Louis-David Houle.Carmelle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs : Lauréanne (feu Eugene Champagne), Claude (Lucille Lagacé), Julien, Germain (Pâquerette Darveau), Gervaise (Yves Fortier) et Raymonde (Rolland Du Perron). Elle était la soeur de feu Pauline, feu Marcel, feu Louiselle et feu Guy. Elle laisse également dans le deuil sa belle-famille : Pierre (Rejeanne Gaudette), Madeleine (feu Oliva Robidoux), Léa (Jean-Louis Rouleau), Berthe (Guy Rouleau), Jean (Claire Giard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille désire remercier le personnel du CLSC et des soins palliatifs du CHUS-Hôtel-Dieu de Sherbrooke pour les bons soins apportés à Mme Corriveau.Les visites auront lieu le samedi 7 mai 2022 au :4230 RUE BERTRAND FABI, SHERBROOKEde 9h à 11h30. Une cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe. Il vous sera possible de la visionner en direct ou en reprise via notre plate forme web en cliquant sur le lien :En guise de sympathie, des offrandes à la Société canadienne du cancer seraient appréciées.