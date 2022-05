92 M$ pour soutenir le développement du tourisme

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a annoncé un investissement majeur de 92 millions de dollars pour développer le tourisme régional au Québec.

Ces sommes permettront la reconduction des ententes avec les 21 associations touristiques régionales (ATR), moyennant une augmentation de 40 % par année, et le renouvellement des Ententes de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT).

Photo Diane Tremblay

Une somme de 56 millions de dollars sera consacrée aux nouvelles ententes avec les ATR pour les quatre prochaines années. Selon la ministre, ces ententes donneront aux ATR l’élan nécessaire pour réaliser des mandats en matière de promotion et de commercialisation; d’accueil et de signalisation touristiques; et de développement et de structuration de l’offre.

Photo Diane Tremblay

Mme Proulx participe ce matin aux Assises du tourisme 2022, un événement qui réunit près de 500 personnes de l'industrie au Château Frontenac.

