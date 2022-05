Bombardier: un carnet de commandes qui améliore les finances

Bombardier a profité d’un carnet de commandes pour ses avions d’affaires bien rempli pour réduire sa perte affichée au premier trimestre de son exercice financier de 2022, clos le 31 mars dernier.

Le constructeur aéronautique a ainsi réussi à réduire sa perte par rapport à la même période de l’année 2021, qui s’est chiffrée à 69 millions $ US, ou 3 cents US par action, contre 173 millions $ US, ou 7 cents US par action, l’an passé.

L’avionneur a pu compter sur la bonne performance de ses nouvelles commandes, avec un carnet qui a connu une hausse de 1,3 milliard $ US depuis le début de l’année en s’établissant à 13,5 milliards $ US.

Avec 21 avions déjà livrés, Bombardier a affirmé être «sur la bonne voie» pour sa prévision de 120 livraisons d’ici la fin de son exercice financier de 2022.

«Nous avons décollé rapidement en 2022, soutenus par la bonne performance de l’année dernière et la poursuite des conditions de marché favorables», a souligné jeudi Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier.

«Grâce à de nouvelles solides livraisons et nouvelles commandes et à l’excellente performance de nos activités de service après-vente, nous continuons d’accélérer nos progrès vers l’atteinte de nos objectifs à long terme», a-t-il ajouté.

Les revenus de la compagnie n’ont cependant pas progressé au cours de ce trimestre, affichant une baisse de 7 % pour atteindre 1,2 milliard $ US, contre 1,3 milliard $ US lors de la même période en 2021.

M. Martel a tout de même avancé que l’entreprise se donnait «quelques mois» pour évaluer les répercussions que pourrait avoir la guerre en Ukraine sur les résultats de Bombardier.