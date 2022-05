Candidat anti-avortement: aux électeurs de choisir

Inquiets à la suite de la position que la Cour suprême américaine s’apprêterait à prendre sur l’avortement, François Legault, Dominique Anglade et Gabriel Nadeau-Dubois demandent à Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, de renoncer à présenter le Dr Roy Eappen aux prochaines élections provinciales.

Pourquoi?

Parce que M. Eappen, un endocrinologue qui fait partie du « duo santé » d’Éric Duhaime, a déjà pris position contre l’avortement – un acte qui, dit-il, va à l’encontre de ses convictions religieuses catholiques.

AUX ÉLECTEURS DE CHOISIR

En entrevue à La Presse, le chef du PCQ a répondu que, comme «démocrate», il faut s’inquiéter des formations politiques qui souhaitent exclure du débat public les gens qui «ne pensent pas comme eux».

«Il y a quelque chose là-dedans qui relève de la culture de l’annulation», dit-il.

Comme les woke qui veulent interdire les œuvres qui ne «véhiculent pas de bonnes valeurs».

Personnellement, je suis pour le libre choix (même si j’ai de sérieuses réserves concernant les avortements tardifs).

Et je suis pour la loi 21 – loi que M. Eappen désapprouve et condamne, sous prétexte qu’elle brimerait la liberté de religion.

Mais malgré cela, je suis contre le fait qu’on empêche M. Eappen de se présenter.

Primo, parce que c’est aux électeurs de Notre-Dame-de-Grâce (comté où se présentera M. Eappen) de choisir qui les représentera. Ils sont assez intelligents pour ça.

Et secundo, parce que si on commence à filtrer les candidats en amont, on n’a pas fini.

MINOU ET PITOU

Comme l’écrivait ma femme, Sophie Durocher, hier sur Facebook et Twitter: «Ça fait tout drôle de voir des commentateurs/commentatrices dénoncer les “fondamentalistes religieux” quand ce sont des chrétiens antiavortement, mais se taire quand ce sont d’autres fondamentalistes, d’autres religions, qui veulent aussi contrôler le corps des femmes.»

On trouve que les convictions religieuses de M. Eappen le disqualifient pour se présenter comme candidat?

Parfait.

Mais qu’on applique les mêmes critères aux candidats juifs et musulmans, alors!

Si c’est bon pour minou, c’est bon pour pitou!

Il faudrait leur poser les mêmes questions qu’on pose TOUJOURS aux candidats catholiques!

Êtes-vous pour l’avortement?

Pour l’homosexualité?

Pour l’égalité homme-femme?

Pour le droit de changer de religion? (Ça fait partie de la liberté de religion, de changer de religion ou d’arrêter de croire, non?)

Pour le droit pour les femmes d’avoir une sexualité libre et épanouie?

Pour la contraception?

Et – soyons modernes – pour le droit de changer de sexe? Et de se faire appeler monsieur même si on a un utérus et un vagin?

Si on décide de faire passer un examen de morale aux candidats qui affichent haut et fort leurs croyances, les amis, il faut y aller à fond, pour tout le monde, et pas juste pour les catholiques!

QUE C’EST COOL!

Un fervent catholique se présente comme candidat?

On crie à l’extrême droite religieuse!!!

Une femme voilée ou une juive hassidique décide de se présenter aux élections? Mon Dieu, que c’est cool! Que c’est ouvert! Que c’est diversifié! Désolé, mais sur ce point, je trouve qu’Éric Duhaime a parfaitement raison.

Même si je souhaite que M. Eappen morde la poussière aux élections d’octobre...