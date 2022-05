En buvant local, vous pourriez faire un don généreux: voici comment!

Avec la fête des Mères qui est tout près, on pense à gâter ses proches et surtout, à se réunir autour d’un bon repas afin de festoyer tous ensemble. Certains profiteront de la saison du crabe pour déguster un vin blanc rafraîchissant, alors que d’autres ouvriront une bouteille de bulles autour d’un brunch gourmand!

Malheureusement, plusieurs n’auront pas les moyens d’organiser un repas festif cette année. Plus de 600 000 Québécois et Québécoises ont maintenant recours à l’aide du réseau des Banques alimentaires du Québec chaque mois, et les demandes ont doublé depuis le début de la pandémie et l’inflation. C’est pourquoi du 5 au 11 mai, la SAQ s’engage à donner un repas aux Banques alimentaires du Québec pour chaque produit québécois acheté en succursale ou en ligne. Il sera aussi possible de faire un don directement à la caisse.

Cette initiative permettra non seulement aux consommateurs de découvrir de savoureux produits locaux, mais aussi aux membres des Banques alimentaires du Québec de fournir plus de repas à ceux qui en ont besoin. Repérez les identifiants «Origine Québec», «Préparé au Québec» et «Embouteillé au Québec» en succursale ou en ligne.

Trinquons local ce mois-ci avec ces suggestions pour tous les goûts!

Suggestions «Origine Québec»

Coteau Rougemont Versant 2020

Ce vin rouge mi-corsé aux notes de cerises, de framboises et de mûres fait la fierté des vins québécois avec ses arômes fruités et son goût passe-partout. Une belle surprise originaire de la Montérégie qui ravira les amateurs de vin rouge!

Accord suggéré: on le déguste avec des pâtes à la sauce à la viande ou encore, avec un plat de saucisses grillées.

Code SAQ: 12204086

Ubald Route 363 Vodka de patate

Cette gamme de spiritueux québécois fait beaucoup jaser depuis son arrivée sur le marché grâce à ses alcools de grande qualité faits à partir d’ingrédients bruts transformés en produits raffinés. On met la main sur la Vodka de patate, qui offre une texture crémeuse et des arômes délicats de vanille pour un goût raffiné en bouche.

Accord suggéré: en cocktail marié à de la bière de gingembre et du jus de lime pour un apéro printanier.

Code SAQ: 14737839

Domaine Pinnacle

Ce cidre de glace québécois bien connu est un merveilleux produit à déguster lors de réunions de famille! Ses notes sucrées de marmelade et de pomme sont aussi exquises à l’apéro qu’au dessert et plairont à tous les palais.

Accord suggéré: on le déguste avec de bons fromages québécois ou encore, on le sert comme dessert versé sur une boule de crème glacée. Décadent!

Code SAQ: 734269

Château de Cartes PetNat 2021

Ce vin mousseux léger et agréable en bouche plaira rapidement à tous les invités grâce à ses bulles fines et son goût légèrement acidulé. Il sera l’allié parfait des célébrations avec son petit côté festif!

Accord suggéré: on le déguste à l’apéro autour d’un plateau d’huîtres.

Code SAQ: 14562709

Suggestions «Préparé au Québec»

Liqueur d’Orange de Distillerie Noroi

Cette liqueur d’orange distillée à froid est un indispensable pour les mixologues en herbe! Conçue à partir de véritables pelures d’orange fraîches, elle se déguste aussi bien sur glace que dans un cocktail.

Accord suggéré: on l’accompagne de gin et de sirop de lavande pour un cosmopolitan créatif.

Code SAQ: 14455701

Aléa Végane Crème Brûlée

Cette boisson à la crème onctueuse marie les notes de caramel et de café afin d’offrir un goût rappelant la crème brûlée. Il s’agit d’une excellente option pour les gens aux prises avec une intolérance au lactose ou encore, pour les végétaliens en quête d’une liqueur crémeuse à déguster en guise de dessert!

Accord suggéré: excellente sur glace, elle sera un parfait accompagnement à un plateau de fruits en fin de repas.

Code SAQ: 14736828

Suggestion «Embouteillé au Québec»

Cliff 79 Chardonnay South Eastern Australia

Un vin blanc rond en bouche et légèrement acidulé, il gagne notre cœur avec son prix doux et ses notes faciles à apprivoiser. Un véritable vin passe-partout pour toutes les occasions!

Accord suggéré: il sera délicieux lorsque marié à un plat de pâtes en sauce à la crème et aux fruits de mer.

Code SAQ: 11529591

Du 5 au 11 mai prochain, repérez les produits du Québec sur le site de la SAQ pour soutenir les Banques alimentaires du Québec!