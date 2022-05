Comité présidé par Marc Denis: voici 9 idées pour le développement du hockey au Québec

Pour que le développement des joueurs de hockey québécois s’améliore suffisamment, il faudra prendre le problème à la racine en s’assurant de donner de meilleures options aux jeunes de 17 et 18 ans.

Voilà l’une des recommandations du Comité québécois sur le développement du hockey au Québec, qui a remis son très attendu rapport jeudi, après plusieurs mois de consultation auprès d’un groupe d’experts variés et provenant de plusieurs branches du système de la Belle Province.

Le président de ce comité, l’ancien gardien de la Ligue nationale Marc Denis, a présenté les conclusions du rapport en conférence de presse. Celles-ci tournent beaucoup autour de l’optimisation du développement du talent, puisque les joueurs âgés de 17 ans se retrouvent souvent dans une zone grise. Peu de jeunes de cet âge atteignent la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

«Les joueurs de 17 ans, de 2004, qui sont dans la LHJMQ, les meilleurs sont très bien servis. Ils ne jouent pas sur le quatrième trio ou dans les estrades. Ce sont des joueurs pour qui le développement est adéquat. [...] Ces joueurs-là, les sprinteurs, sont très bien servis. Ceux qui sont mal servis, par exemple, ce sont les tout derniers retranchés des équipes juniors majeurs», a expliqué Denis en conférence de presse.

On propose ainsi de nouvelles pistes de solution pour les U18, mais aussi pour les 15 et 16 ans, qui méritent d’évoluer dans des ligues séparées plutôt qu’ensemble au niveau midget espoir. En revanche, on veut rester loin du programme de développement américain des moins de 18 ans, qui n’est efficace que pour une quarantaine de joueurs privilégiés.

En ce sens, les conseillers techniques régionaux joueraient un grand rôle dans tous les coins du Québec pour faciliter l’apprentissage. Ils permettraient aux joueurs d’atteindre leur plein potentiel à l’intérieur des structures québécoises, estime le Comité.

Des programmes universitaires à développer

Sur les 35 programmes universitaires au hockey masculin, seuls trois proviennent du Québec et un seul est francophone. Les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières, champions canadiens en titre, représentent à merveille la province, mais ils sont bien seuls au sommet.

L’accessibilité au hockey dès un jeune âge, notamment en incluant l’apprentissage du patin à l’école primaire, permettrait également de rejoindre une plus vaste clientèle. Marc Denis est d’avis que le sport est pris au sérieux trop de bonne heure et que le plaisir de jouer permet une meilleure rétention des jeunes.

Le Comité québécois sur le développement du hockey au Québec a soumis ses idées pour le hockey féminin, où il espère atteindre une parité des possibilités. Le parahockey bénéficierait également d’une refonte partielle du système.

«Ce qui est important, c’est que ce soit la journée 1 d’un investissement à long terme dans notre sport, et qu’il soit applicable sur le terrain. C’est de cette façon-là qu’on l’a pensé, a indiqué Denis. Il y a assez de latitude dans chacune des recommandations [...] et quand elles prendront vie, elle prendra la forme que les partenaires auront décidée.»

«Je le répète : on a besoin des partenaires, on a besoin que Hockey Québec effectue des changements et qu’elle prenne le “lead”. On a besoin de la LHJMQ, on a besoin que le Canadien de Montréal fasse partie de la solution», a-t-il ajouté.

Ce rapport a été déposé dans les mains du gouvernement le 22 avril dernier, avec une demande de suivi. Denis a espoir qu’il ne sera pas «tabletté» rapidement et que les anciens membres du Comité continueront de travailler fort pour faire adopter leurs idées.

