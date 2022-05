Il faut décoloniser les artistes blancs!

En présence et virtuellement, plus de 2500 artistes ont participé au sommet de la culture organisé par Patrimoine Canada.

Ce sommet était l’une des promesses que devaient réaliser les libéraux dans les 100 jours de la prise du pouvoir. La COVID-19 l’a retardé de trois mois. Le sommet a finalement eu lieu à Ottawa et s’est terminé hier. Il faut l’avoir suivi pour constater à quel point nos artistes et les organismes qui les soutiennent sont influencés par les courants de pensée qui soufflent des États-Unis.

C’est ainsi qu’on a chaleureusement applaudi les participants anglophones qui ont dénoncé « l’impérialisme » des artistes blancs et de nos organismes culturels dirigés majoritairement par des Blancs.

Ces participants zélés ont appelé à une « décolonisation » générale de notre monde artistique comme jadis l’Angleterre a décolonisé son empire. Une participante a laissé entendre qu’il serait peut-être souhaitable que les Blancs qui sont à la tête de nos organismes culturels démissionnent pour laisser la place à des Autochtones, des Noirs ou des « racisés ».

Sur ce vent woke d’outre-frontière qui a soufflé sur le sommet s’est superposée l’obsession du gouvernement libéral qui a fait de la diversité et de l’inclusion son cheval de bataille.

LES DÉFIS DU NUMÉRIQUE

Pablo Rodriguez a ouvert le sommet par un discours heureusement très pragmatique. Le ministre du Patrimoine a énuméré les principaux défis que pose l’ère numérique aux arts et à la culture, et les moyens qu’il entend prendre pour qu’on puisse les relever. Il faut lui rendre grâce d’avoir parlé simplement de ces problèmes complexes. Il l’a fait de façon décontractée, alternant à parts égales et avec la même aisance entre le français et l’anglais, qui sont pour lui deux langues secondes, l’espagnol étant sa langue maternelle.

En s’exprimant en français de façon aussi substantielle, le ministre a donné le ton au sommet. C’est la première fois depuis longtemps que j’assiste à un événement fédéral où le français n’est pas traité en parent pauvre. Tout au long des discussions, les participants francophones ont pu s’exprimer dans leur langue. C’est normal, direz-vous, dans un pays où les deux langues sont officielles, mais ce n’est pas si commun.

Au moment où Ottawa montre une louable ouverture à l’égard des langues autochtones, il serait assez mal venu de continuer à négliger le français.

Comme il fallait s’y attendre, il fut beaucoup question des Autochtones durant le sommet. Le scandale des écoles résidentielles et la vie déplorable dans certaines réserves ont suscité un tel sentiment de culpabilité à travers le pays que la reconnaissance des droits des Premières Nations risque enfin d’être durable.

ILS ONT BESOIN DE TEMPS

Souhaitant que tant d’attentions ne soient pas un autre feu de paille, la directrice générale du Wapikoni Mobile, Véronique Rankin, de la Nation Abitibiwinni, a eu un cri du cœur.

« Pour le moment, a-t-elle déclaré à la surprise de plusieurs participants, le monde autochtone est super sollicité et nos capacités ne sont pas à niveau. On a besoin de temps pour s’ajuster ! »

Inutile d’ajouter que les Noirs, les minorités « racisées » et les multiples minorités sexuelles ont aussi occupé beaucoup de place. Sophie Prégent, présidente de l’Union des Artistes et animatrice d’un forum, a déclaré que « le Canada anglais a 10 à 15 ans d’avance sur le Québec quant à la présence de ces minorités à la télévision et au cinéma ». Sophie dit vrai, mais pour paraphraser Véronique Rankin, elle aurait pu ajouter que notre auditoire a aussi besoin d’un peu de temps pour s’ajuster.