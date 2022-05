Jonathan Sénécal invité au camp des Alouettes

Le quart-arrière des Carabins de l’Université de Montréal (UdeM) Jonathan Sénécal a été invité par les Alouettes de Montréal à prendre part à leur camp d’entraînement à Trois-Rivières, en mai.

L’athlète de 22 ans, qui amorcera bientôt une deuxième saison universitaire, est l’un des neuf pivots qui profiteront des stages de la Ligue canadienne de football pour peaufiner ses habiletés. Anthony Robichaud, du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, et Olivier Roy, de l’Université Concordia, se joindront respectivement aux Elks d’Edmonton et au Rouge et Noir d’Ottawa.

«Je connais bien Jonathan et nous en entendons parler depuis plusieurs années en raison de ses succès, a mentionné par voie de communiqué le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, jeudi. Ce camp sera une bonne école pour lui, il va pouvoir apprendre des meilleurs, tout en montrant son savoir-faire.»

L’ancien du Phénix du Collège André-Grasset a épaté la galerie à sa première campagne universitaire. En plus de mener les Carabins à une conquête de la coupe Dunsmore, il a maintenu une moyenne de 255 verges aériennes et a lancé neuf passes de touché en six matchs.

Reconnu pour son calme et ses excellentes capacités physiques, il a connu la meilleure saison d’un quart de première année dans l’histoire du programme de football de l’UdeM.

Le camp d’entraînement des Alouettes s’amorcera le 15 mai au Stade Diablos du Cégep de Trois-Rivières et se conclura le 2 juin.