La CDPQ investit dans la fibre aux États-Unis

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a investi 190 millions $ dans Everstream Solutions, une société américaine de télécommunications à fibre optique pour les entreprises, qui a connu une croissance importante au cours des dernières années.

Cette transaction permettra de soutenir l’expansion du réseau de fibre dans les régions du Midwest et du littoral de l’Atlantique des États-Unis.

«Avec nos partenaires financiers qui comprennent bien ce que nous faisons et qui mettent l’accent sur la croissance à long terme d’Everstream, nous pouvons bâtir des infrastructures essentielles et déployer un plus grand réseau de fibre optique pour nos entreprises clientes afin de créer une valeur durable», a déclaré jeudi par communiqué Brett Lindsey, chef de la direction d’Everstream.

Fondée en 1024, la compagnie qui a son siège social à Cleveland, en Ohio, compte plus de 5000 emplacements de réseau et de connexion dans 63 centres de données qui se situent dans 10 États américains.

«La nécessité de répondre à la demande croissante en matière de capacité et de connectivité et d’étendre les infrastructures numériques dans les zones rurales et urbaines est cruciale pour permettre aux entreprises de faire face à la concurrence dans l’économie d’aujourd’hui», a indiqué Marc Cormier, premier vice-président et chef du Revenu fixe de la CDPQ.