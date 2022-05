Le Marathon de Québec de retour avec un nouveau tracé

Contraint au repos forcé durant deux ans en raison de la pandémie, le Marathon de Québec commençait à avoir des fourmis dans les jambes. Les coureurs pourront finalement se dégourdir en célébrant son grand retour marqué par un tout nouveau parcours.

L’événement phare de la course à pied dans la capitale a annoncé ses couleurs jeudi, en direct de la Place Jean-Béliveau, qui deviendra « le cœur » de cette 23e édition du Marathon de Québec prévue du 30 septembre au 2 octobre. C’est à cet endroit que seront placées les lignes de départ et d’arrivée et où sera aménagée une place festive.

Pour marquer ce grand retour, le tracé a été modifié sur plus de 50 % de sa longueur, soit 22,4 kilomètres. « On a dû revoir et revisiter le parcours, entre autres à cause des travaux de préparation pour le tramway et également des futurs chantiers de construction », a expliqué Marianne Pelchat, productrice déléguée de Gestev.

Photo courtoisie Mathieu Belanger

Après le coup de départ, les marathoniens arpenteront les rues de Limoilou, avant de se diriger vers le Vieux-Québec. Ils longeront le fleuve Saint-Laurent puis rejoindront le quartier Saint-Louis, à Sainte-Foy pour revenir vers le centre-ville et descendre ensuite vers Saint-Roch. Après un passage dans Saint-Sauveur, les athlètes suivront la rivière Saint-Charles avant de mettre le cap sur la ligne d’arrivée.

« On a travaillé très, très fort pour garder l’âme et l’essence de ce qu’est le parcours [...] que l’on aime qualifier de carte postale », a précisé Mme Pelchat.

Photo courtoisie Mathieu Belanger

Toujours aussi populaire

L’absence de l’événement dans le paysage sportif de la capitale n’a eu aucun effet sur sa popularité. Quelque 8000 coureurs sont attendus pour les différentes épreuves. En 2019, ils étaient 8300 à avoir pris le départ.

Parmi les inscrits, environ 46 % proviennent de l’extérieur, précise Mme Pelchat. Une statistique qui plaît bien au maire de Québec et grand amateur de course, Bruno Marchand.

« C’est des gens qui viennent en général passer, pour une partie d’entre eux, plus qu’une journée [à Québec]. Ils en profitent pour prolonger leur séjour. [...] C’est bon pour Québec », a dit M. Marchand, confirmant du même coup qu’il sera sur la ligne de départ du 10 km ou du 21 km.

Il n’exclut pas un jour de tenter sa chance dans un marathon.

Le parcours en bref

23 e édition du Marathon de Québec

édition du Marathon de Québec Le départ et l’arrivée se feront à ExpoCité

Une zone festive sera aménagée à la Place Jean-Béliveau

8000 coureurs attendus

22,4 kilomètres de «nouveau» parcours

3 arrondissements et 9 quartiers seront visités

Source : Gestev