Les opinions interdites

Les personnes aux positions « antichoix » en matière d’avortement devraient-elles être « inéligibles » au Québec ?

À écouter les dirigeants de nos principaux partis politiques hier, on avait l’impression que c’était désormais la règle.

Dans le couloir, hier matin, François Legault a insisté : « Ce n’est pas normal, il ne devrait pas y en avoir [de candidat antiavortement] et il n’y en aura pas, il n’y en aura pas à la CAQ. »

La cheffe de l’opposition Dominique Anglade bloquerait aussi toute candidature d’une ou d’un antichoix. Elle renchérit même en réclamant « à l’ensemble des formations politiques d’avoir clairement des candidats qui ne sont pas contre l’avortement ».

Manon Massé de QS avait défendu une position similaire il y a de cela plusieurs mois.

Indépendants

Autrement dit, dans cette vision, les antichoix ne pourraient être que candidats indépendants.

Cela au moins préserverait leur droit fondamental de se porter candidats.

Article 3 de la charte fédérale : « Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections. » Article 22 de la charte québécoise : « Toute personne légalement habilitée et qualifiée a droit de se porter candidat lors d’une élection et a droit d’y voter. »

Cible conservatrice

Évidemment, en édictant la règle (similaire à celle que Justin Trudeau a improvisée en 2014) prohibant les candidatures antichoix, Legault, Anglade et Massé ont voulu refléter un fort consensus québécois.

Ils cherchent également à coincer le Parti conservateur du Québec. Son chef, Éric Duhaime, a présenté en février la candidature du docteur Roy Eappen dans la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce. Il avait alors affirmé : « Ma position pro-vie n’a pas changé ».

Éric Duhaime a défendu hier le droit de toute personne défendant cette position de porter les couleurs du PCQ, même si, soutient-il, son programme est pro-choix. Son candidat ne souhaite pas du reste « légiférer » en matière d’avortement.

Je comprends le souci du chef du PCQ pour le droit des « gens religieux » de se porter candidats. Il serait antidémocratique, a-t-il fait valoir, « d’exclure ces gens-là du paysage politique ».

Dans notre démocratie en effet, il n’y a pas d’opinion interdite. Contrairement à la France par exemple, notre Dominion ne proscrit pas la négation de la Shoah (voir l’arrêt Zundel de 1992). D’accord donc, pour la défense des droits politiques fondamentaux.

Mais Duhaime accepterait-il la candidature d’une personne niant les droits des homosexuels ? Ou celle d’un médecin ayant soutenu avec enthousiasme la vaccination obligatoire ou les couvre-feux sanitaires ? Un militant pour la lutte contre les changements climatiques ? Sûrement pas.

Il peut (et c’est très sain) y avoir des divergences idéologiques entre les membres d’un parti. Mais sur certains sujets clés comme l’avortement, les dirigeants sont justifiés d’imposer une ligne de parti.

M. Duhaime, lui, a choisi de faire une exception pour la position « antichoix ». Car il sait très bien que c’est là que loge une partie de sa base, de même que de nouveaux électeurs potentiels.

«Vous avez des informations pour notre chroniqueur? Écrivez à antoine.robitaille@quebecormedia.com »