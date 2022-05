Les Sounders sont les champions de la CONCACAF

Pour la première fois de son histoire, la Ligue des champions de la CONCACAF a été remportée par une équipe de la Major League Soccer (MLS). En battant les Pumas UNAM 5 à 2 au total des buts mercredi soir, les Sounders de Seattle ont célébré une victoire historique avec leurs partisans, au Lumen Field.

Raul Ruidiaz a marqué deux buts dans une victoire décisive de 3 à 0 des Sounders. Une semaine auparavant, à l’Estadio Olimpico Universitario de Mexico, les deux clubs s’étaient livré un verdict nul de 2 à 2. Contrairement aux matchs des autres rondes, les buts à l’extérieur ne comptaient pas, si bien que le vainqueur du duel à Seattle mettait la main sur le trophée.

Ç’a bien mal commencé pour les Sounders, qui ont perdu les services du défenseur Nouhou Tolo et du milieu de terrain Joao Paulo en première mi-temps en raison de blessures. Kelyn Rowe et le jeune Obed Vargas, 16 ans seulement, ont fait leur entrée plus rapidement que prévu.

Ruidiaz, lui, s’est mis en marche à la 45e minute en marquant sur un tir dévié. C’est avec 10 minutes à faire au temps régulier qu’il a touché la cible à nouveau, mettant la touche finale à un bel échange avec ses coéquipiers.

Nico Lodeiro a planté le dernier clou dans le cercueil des Pumas en soulevant la foule à la 88e minute. Les Sounders ont finalement dirigé neuf frappes cadrées sur le filet d’Alfredo Talavera, tandis que Stefan Frei n’a eu qu’à se signaler une seule fois du côté des champions.

Depuis la refonte du format de la Ligue des champions, en 2009, tous ses vainqueurs avaient été Mexicains. Le Real Salt Lake (2011), le CF Montréal (2015), le Toronto FC (2018) et le Los Angeles FC (2020) sont les quatre représentants de la MLS qui avaient échoué en finale.