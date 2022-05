Mike Myers pourrait bien ressusciter Austin Powers

Mike Myers a laissé entendre qu'un quatrième film Austin Powers pourrait être en préparation.

Lors d'une interview accordée à l'émission The Jess Cagle Show sur Sirius XM, l'acteur de Wayne's World a été interrogé sur un éventuel retour de l'espion britannique parodique près de 20 ans après la sortie du troisième volet.

«J'adorerais en faire un. Je ne peux ni confirmer ni infirmer l'existence ou la non-existence d'un tel projet, s'il existe ou non. Vous savez, nous sommes... Vous savez», a-t-il déclaré.

La co-animatrice Julia Cunningham a lancé : «On a l'impression que oui, je suis désolée, on a l'impression que vous voulez dire oui ». Et Jess Cagle d'enchérir : «On a l'impression que c'est une confirmation que ça va être annoncé.»

Mike Myers a alors répondu que c'était «une confirmation non confirmée».

La star de Shrek a joué pour la première fois l'espion des années 60 dans le film Austin Powers en 1997, et a rapidement enchaîné avec deux suites, en 1999 et 2002.

AgenceQMI

Il a écrit, coécrit et produit chaque film et incarnait à chaque fois plusieurs personnages.

AgenceQMI

En plus d'Austin Powers, il a également joué le méchant Dr Evil et ses sbires Fat Bastard et Goldmember.

AgenceQMI

L'acteur canadien avait laissé entendre qu'un retour de la franchise pourrait être en préparation en 2019, déclarant à Entertainment Weekly qu'il «travaillait à en faire une réalité».