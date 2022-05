Montréal Complètement cirque dévoile sa programmation

Montréal Complètement cirque, qui a dévoilé sa programmation complète jeudi, promet un retour en grand pour cette 13e édition plus étoffée et ponctuée de nouveautés.

Après deux années de programmation adaptée et tronquée, cette nouvelle édition qui se déroulera du 7 au 17 juillet placera d’ailleurs la Tohu au centre de ses activités en salles et en extérieur. Six spectacles seront présentés dans la salle circulaire, l’Espace Cascades, sous les chapiteaux et sur le site extérieur du lieu de diffusion.

Le festival accueillera aussi cette année des troupes circassiennes des Pays-Bas, de la Finlande, de la Suède, de Guadeloupe, de la France et, bien entendu, du Québec et du Canada.

Le spectacle «Après la nuit» ouvrira le festival, à compter du 2 juillet et tiendra l’affiche durant tout l'événement. Spécialement conçue pour la rotonde de la Tohu, cette nouvelle création d’envergure de la troupe Nord Nord Est plonge le spectateur au cœur d’un rêve éveillé pendant lequel 12 acrobates et danseurs s’y déploient. Benoit Landry («Serge Fiori – Seul ensemble» du Cirque Éloize) signe cette mise en scène.

À l’École nationale de cirque, deux spectacles seront présentés, notamment «Belles places» par la troupe contemporaine basée en Guadeloupe Métis’Gwa et le spectacle pour enfant «Piste Piste Piste» de la troupe Portmanteau. Dans un monde magique et minimaliste, deux personnages découvrent et plantent une ligne, qui pousse à travers le mouvement, l’illusion et les prouesses circassiennes. Alliant cirque contemporain, danse et arts visuels, ce spectacle fait voyager dans le monde des formes et de la créativité.

Du côté du centre-ville, on peut également compter sur le retour des animations de rue dans le Quartier latin du Quartier des spectacles. De plus, un projet artistique et touristique, dont les détails seront dévoilés ultérieurement, devrait participer à la relance du centre-ville, a prévenu le Festival par voie de communiqué, jeudi.

La 13e édition de Montréal Complètement cirque se déroulera du 7 au 17 juillet prochain. Pour tout savoir: montrealcompletementcirque.com.