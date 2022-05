Pandémie: le vapotage en augmentation chez les jeunes pour réduire le stress

La pandémie de COVID-19 aura eu plusieurs effets sur la santé des Canadiens et notamment sur la hausse du vapotage pour réduire le stress, un phénomène qui a particulièrement augmenté chez les jeunes de 15 à 19 ans, selon Statistique Canada.

Près de 33 % des Canadiens de cette catégorie d’âge ont indiqué que le stress était la raison principale pour laquelle ils ont vapoté, selon les résultats récents de l’Enquête canadienne sur le tabac et la nicotine de 2021. Ils étaient 21 % à avoir déclaré cette raison en 2019.

«Ceci est peut-être un signe que les jeunes âgés de 15 à 19 ans vapotent en partie pour gérer le stress causé par la pandémie et par d’autres situations difficiles, telles que les perturbations constantes en matière d’éducation et de lieux de travail», a mentionné l’agence fédérale.

Tout âge confondu, 18 % des personnes qui ont déclaré que le vapotage était la principale façon de diminuer le stress en 2021.

En dehors de cette raison, les jeunes de 15 à 19 ans ont souligné qu’ils vapotaient parce qu’ils aimaient ça (28 %) et, car ils voulaient l’essayer (24 %). À l’inverse, les Canadiens de 25 ans et plus ont avancé qu’ils vapotaient principalement pour réduire ou cesser leur consommation de cigarette (58 %).

Le vapotage demeure d’ailleurs plus courant chez les jeunes que chez les adultes plus âgés, avec 13 % des 15-19 ans et 17 % des 20-24 ans qui ont reconnu avoir vapoté au moins une fois lors des 30 jours précédant l’enquête, contre 4 % des 25 ans et plus.

La tendance est cependant restée stable au cours des dernières années, sauf chez les jeunes de 20 à 24 ans où la fréquence de vapotage est passée de 13 % en 2020 à 17 % en 2021.

Le Québec se retrouve par ailleurs à la troisième place des provinces où l’on vapote le plus (6 %), derrière l’Île-du-Prince-Édouard (8 %) et le Nouveau-Brunswick (9 %).

Le tabagisme est quant à lui demeuré stable par rapport à l’année précédente, avec 10 % des Canadiens qui ont déclaré fumer régulièrement des cigarettes.