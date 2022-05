Pourquoi le hockey est si important pour les Québécois?

Je regardais, mardi, avec ma mère, les funérailles nationales de Guy Lafleur à la télévision. Je me suis alors posé la question à savoir pourquoi le hockey était si important dans le cœur des Québécois. Pourquoi donc cet amour si passionnel envers la Sainte-Flanelle ?

Retournons un peu dans le temps, si vous le voulez bien, car l’histoire permet souvent de mieux comprendre notre présent.

Comme on le sait, les Québécois n’ont pas gagné la guerre contre les Anglais sur les plaines d’Abraham en 1759. Ils n’ont pas non plus gagné leurs rébellions contre ces mêmes Anglais en 1837. Ils ont perdu.

Enfin des gagnants !

Oui, les Québécois ont été de grands perdants dans leur histoire, mais (car il y a un mais très important ici !) ils ont pu gagner au hockey ! Enfin, les Québécois pouvaient gagner à quelque chose... et pas seulement des indulgences !

Le hockey leur a permis de montrer qu’enfin ils n’étaient pas juste un petit peuple de conquis, de soumis et de perdants. Ils pouvaient enfin être des gagnants quelque part ! À juste titre, souvenons-nous de l’émeute Maurice Richard, au forum, en 1955. Les Québécois en ont profité pour s’insurger contre les injustices de l’autorité anglophone du Québec. Certains iront jusqu’à dire que cet événement serait même à l’origine de la Révolution tranquille.

Briller sur la scène internationale

Le hockey a aussi permis aux Québécois de briller sur la scène internationale. Les Maurice Richard et Guy Lafleur ont permis de montrer qu’eux aussi, ces gens du pays, pouvaient être talentueux et rayonner au-delà des frontières provinciales et nationales.

Eux aussi, petits Québécois, avaient le droit d’exister. Plus besoin de s’excuser (dans la langue de Shakespeare) pour avoir survécu aux tentatives d’assimilation de l’Angleterre par le biais de lord Durham et de ses prédécesseurs.

Eux aussi avaient maintenant le droit de gravir l’échelle sociale au même titre que les anglophones. Et c’est sans doute pour la même raison que les Québécois ont été si fiers de Céline Dion. C’était une petite Québécoise, d’une modeste famille de 14 enfants qui, grâce à son talent, a non seulement brillé dans la Belle Province, mais aussi aux États-Unis, en France et partout sur la planète.

Voici des modèles qui ont prouvé que le peuple québécois n’est pas seulement né pour un petit pain. Le hockey a très certainement eu un effet très émancipateur chez les Québécois. Ce sport leur a permis de s’affirmer autant sur le plan sportif qu’identitaire.

Francis Chalifour

Enseignant au Collège français de Toronto

Montréal