CHSLD et autres établissements publics: Blais promet d’adapter les soins aux résidents

Au crépuscule de sa vie politique, la ministre responsable des Aînés a promis de changer la façon de traiter les ainés vivant dans des établissements publics, notamment en adaptant les soins et l’heure du déjeuner à leur horaire.

• À lire aussi - Aînés: une priorité absolue au soutien à domicile

• À lire aussi - COVID-19: des morts de plus en plus normalisées

Marguerite Blais a présenté jeudi un plan d’action de 25 mesures doté d’une enveloppe de 2,9 milliards $ sur cinq ans.

Les détails étaient peu nombreux lors de la conférence de presse, mais la ministre a assuré que la qualité de vie des aînés en sera transformée au cours des prochaines années.

Mme Blais souligne que les CHSLD, les ressources intermédiaires, les ressources de type familial, ainsi que les maisons des aînés et les maisons alternatives devront s’adapter aux besoins des résidents, et non l’inverse.

Elle promet «d’offrir aux personnes hébergées des milieux de vie et de soins à échelle humaine, inclusifs, agréables et adaptés à leurs besoins et préférences».

Par exemple, le déjeuner sera servi à l’heure décidée par le résident. «Il est important de s’adapter au rythme de la personne hébergée et de lui offrir le repas du matin à leur de son choix, affirme Mme Blais. Il s’agit de respecter l’histoire de vie de la personne et de personnaliser ses soins le plus possible.»

La mise en place de cette nouvelle pratique est déjà en cours dans certains établissements, assure la ministre, qui n’a toutefois pas fourni un échéancier précis pour compléter son plan.

Écoutez la rencontre Lefebvre-Leclerc dès 09:27 au micro de Geneviève Pettersen sur QUB radio:

Marguerite Blais n’a pas non plus détaillé le nombre de ressources nécessaires pour rehausser les services aux aînés. Elle note toutefois qu’une enveloppe de 1,85 G$ est prévue pour financer les prestataires de services.

Reste à savoir où Québec trouvera ces ressources, en pleine pénurie de main-d’œuvre.

Plus de détails suivront...