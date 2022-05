Valérie Plante: «On a sauvé le REM de l’Est»

Devant certaines inquiétudes, la mairesse Valérie Plante se veut rassurante et estime que la décision récente sur la gouvernance du Réseau express métropolitain (REM) a permis de sauver le projet, qui «allait vers un mur».

Mme Plante s’exprimait dans le cadre d’un dîner-conférence organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), où elle a pu faire le point sur quelques dossiers qui touchent la métropole.

Pour rappel, lundi, le gouvernement et la Ville ont annoncé qu’ils reprenaient le projet des mains de la CDPQ Infra et qu’ils le réaliseront en collaboration avec la Société de transport de Montréal et l’Autorité régionale de transport métropolitain.

«Il n’y a personne qui croit que ça va arriver. On a vu le temps que ça a pris pour le SRB Pie-IX. Qu’est-ce qui fait que vous êtes confiante qu’on ne vient pas de jeter le bébé avec l’eau du bain?» lui a demandé Michel Leblanc, président et chef de la direction de la CCMM.

«On n’a pas abandonné le projet, on l’a sauvé, parce que, dans sa forme initiale, il s’en allait vers un mur», lui a répondu la mairesse Plante.

Bien qu’elle ait indiqué être consciente de la complexité d’avoir autant d’acteurs autour de la table, elle estime que la concrétisation du prolongement de la ligne bleue est un exemple montrant qu’une telle collaboration est possible.

«C’était la façon de débloquer ce projet de transport», a-t-elle souligné.

En entrevue après l’événement, M. Leblanc croit que le scepticisme demeure «très» présent au sein du milieu des affaires, en raison du trop grand nombre d’organisations qui devront collaborer pour permettre sa réalisation.

«Historiquement, c’est la recette pour que ça prenne du temps ou que ça soit éternellement remis», a-t-il illustré. «La seule façon de s’en sortir, c’est d’avoir une mairesse qui est complètement engagée à faire avancer le dossier.» Il s’est d’ailleurs dit «rassuré» que Mme Plante ait soutenu le projet.

Collaboration

Dans son allocution, la mairesse Plante a révélé avoir «beaucoup appris» de ses quatre premières années en tant que mairesse. Elle a soutenu que son administration va «continuer de travailler» pour permettre la réalisation de projets dans la métropole.

Des propos qui ont retenu l’attention de M. Leblanc. «J’en retiens que la mairesse voit son deuxième mandat comme étant un nouveau départ», a-t-il soulevé. «Il faudra voir comment ça va se passer dans les prochains mois, mais le signal de la mairesse est très clair.»

Au cours de la discussion, il a d’ailleurs pu échanger avec Mme Plante sur les difficultés que pouvaient éprouver les acteurs du milieu des affaires à traverser les processus administratifs de la Ville, et sur certaines «tensions» qui pouvaient exister à ce sujet.

Mme Plante a reconnu que le développement immobilier pouvait être «complexe», mais elle assure que son administration travaille afin d’améliorer la collaboration avec les promoteurs, et pour simplifier les processus.

«Les promoteurs veulent avoir de la prévisibilité et veulent savoir où ils s’en vont, et c’est ça que je veux qu’on fasse. On veut faciliter le chemin», a-t-elle soutenu.

M. Leblanc a d’ailleurs espoir qu’une plus grande collaboration avec le secteur privé pourra se faire au cours de son prochain mandat, et voit d’un bon œil cette ouverture. D’autant qu’elle vient d’être réélue, avec une majorité des voix, pour les quatre prochaines années.

«Je crois que le milieu des affaires en est très conscient. Elle est légitime dans sa vision de ce qu’elle veut accomplir», a analysé M. Leblanc.

Développement de Bridge-Bonaventure

Au cours de son allocution, la mairesse Plante a également longuement parlé de sa vision pour le secteur Bridge-Bonaventure, situé au sud de la métropole, près du bassin Peel.

Elle assure comprendre les objectifs des promoteurs, mais tient à rappeler qu’ils doivent tenir compte de la vision de la Ville. «Je veux un dialogue», a-t-elle révélé.

«Notre rôle, c’est de nous assurer que le développement s’intègre bien au milieu, qu’il va servir la population et que ça va soutenir le développement économique de la métropole», a-t-elle expliqué.

Pour elle, l’endroit a un potentiel de permettre la cohabitation entre le résidentiel et l’industriel.

«Il faut pouvoir réfléchir en amont à comment on vient densifier et occuper ce territoire avec les différents usages, mais de façon intelligente», a-t-elle ajouté.

La Ville devrait soumettre son plan final au cours des prochains mois à l’Office de consultation publique de Montréal.