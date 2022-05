Voici comment prévoir des vacances sur la route avec un véhicule électrique

À l’heure de prévoir vos vacances estivales, vous préparez peut-être une escapade au Québec ou dans les environs. Si vous possédez une voiture électrique, il est possible que les longues distances vous inquiètent.

En tant qu’électromobiliste, peut-on parcourir plusieurs kilomètres sans tracas? La réponse est définitivement oui! Grâce au Circuit électrique d’Hydro-Québec, vous pouvez voyager aisément et confortablement à travers la province.

Un réseau toujours en expansion

Le Circuit électrique est le réseau de recharge public pour véhicules électriques le plus important et le plus fiable au Québec. Depuis déjà dix ans, Hydro-Québec fait bon usage de son électricité propre pour nourrir des bornes de recharge efficaces et pratiques qui desservent tous les types de véhicules électriques.

Aujourd’hui, on retrouve 3 400 bornes dans toutes les régions du Québec – dont plus de 600 sont qualifiées de rapides. Ailleurs au Canada et aux États-Unis, ses membres ont accès à la recharge en itinérance par l’entremise de réseaux partenaires.

Et nul besoin d’arrêter à la station-service: le réseau de bornes publiques permet de recharger son véhicule électrique directement à la source pour un tarif largement plus économique que le prix de l’essence.

Partez bien préparé

Bien sûr, l’autonomie des véhicules a grandement évolué et est aujourd’hui beaucoup plus importante. Certains électromobilistes parviennent même à parcourir des distances de 450 à 500 kilomètres sans recharge. Malgré tout, il va sans dire que les trajets au volant d’un véhicule électrique doivent être planifiés autrement pour se dérouler sans pépins.

Suivez ces quelques astuces pour réussir votre périple:

Chargez votre véhicule au complet à domicile avant de partir.

Considérez les conditions météorologiques pour planifier votre itinéraire. La température peut jouer sur l’autonomie de votre batterie.

Voyagez léger. Une surcharge de poids sur votre véhicule peut diminuer l’autonomie de votre batterie.

Pour gagner du temps, planifiez votre itinéraire en fonction des bornes qui se trouveront sur votre chemin, mais aussi de vos pauses-repas ou de vos nuitées, le cas échéant.

Facilitez-vous la vie en téléchargeant l’application mobile Circuit électrique.

Votre itinéraire à portée de main

Avec l’application Circuit électrique, vous pouvez trouver le meilleur trajet pour optimiser vos options de recharge. Celui-ci tient compte de toutes les variables qui peuvent influencer votre réalité d’électromobiliste, comme la météo, la saison et votre style de conduite.

L’application vous permet de repérer les bornes et de vous assurer qu’elles sont disponibles. L’outil offre également une estimation des coûts de recharge.

Ainsi, que vous optiez pour les montagnes de Charlevoix ou les plages des Îles-de-la-Madeleine, vous serez prêt à toute éventualité grâce aux nombreuses fonctions de cette application!

Posséder un véhicule électrique ne devrait pas vous causer de stress à l’approche des vacances. Au contraire, les nombreux avantages de l’électromobilité devraient plutôt être le moteur de votre bonheur estival.

Cet été, partez la tête tranquille grâce à l’application mobile Circuit électrique d’Hydro-Québec et son planificateur de trajets, des outils indispensables pour un voyage en véhicule électrique!