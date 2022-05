100e anniversaire de naissance: hommage à Camille Laurin, un géant du Québec moderne

Il y a cent ans, jour pour jour, est né à Charlemagne un homme dont l’immense contribution allait influencer l’histoire du Québec. Cet homme exceptionnel s’est d’abord illustré en tant que psychiatre de talent, puis à titre de politicien humain et engagé.

Figure marquante du Québec moderne, Camille Laurin a accompli énormément en matière de protection et de valorisation du français. C’est à lui que nous devons la Charte de la langue française, adoptée en 1977. Ce texte législatif structurant a contribué à définir les fondements de tout un peuple. De notre Québec français.

Votre opinion

nous intéresse. Vous avez une opinion à partager ? Un texte entre 300 et 600 mots que vous aimeriez nous soumettre ? En savoir plus

« Langue distinctive d’un peuple majoritairement francophone, la langue française permet au peuple québécois d’exprimer son identité. » C’est sur ces mots inspirants que s’ouvre la Charte de la langue française. Camille Laurin a parfaitement saisi l’importance pour la nation québécoise de se définir, de s’exprimer, de se distinguer et de s’unir autour de notre langue commune.

« Loi de la dignité québécoise »

Grâce à la conviction profonde et à la force persuasive de M. Laurin, le Québec a agi pour protéger la langue française, héritage de nos ancêtres, nous permettant aujourd’hui de nous affirmer, d’exister et de grandir en tant que nation francophone au sein d’une Amérique du Nord majoritairement anglophone. Il n’y a pas de meilleure façon de décrire l’importance de la loi 101 pour la nation québécoise que celle du sociologue Guy Rocher. Celui-ci affirme, à juste titre, que la loi 101 est une « loi de la dignité québécoise ». Cette dignité, Camille Laurin l’incarne encore. Nous avons un devoir de mémoire à son égard. Rappelons d’ailleurs que le siège de l’Office québécois de la langue française porte fièrement son nom.

Le flambeau de la langue française appartient à tous

Cent ans après la naissance de cet illustre homme d’État et à quelques mois du 45e anniversaire de la Charte de la langue française, il est important de prendre l’engagement solennel de maintenir une action de tous les instants pour valoriser et promouvoir notre langue nationale. Le flambeau de la langue française n’appartient pas uniquement à l’État, mais à nous tous, individuellement et collectivement.

Cette nation que le docteur Laurin aura aimée de toutes ses forces poursuit son parcours unique – et exceptionnel – en Amérique. Camille Laurin nous aura donné le goût de nous tenir debout et de continuer notre marche vers un Québec de tous les possibles.

Nous lui devons beaucoup. Et nous nous souviendrons.

Signataires (ordre chronologique)

Simon Jolin-Barrette, Ministre responsable de la Langue française (4 septembre 2019 à aujourd’hui)

Nathalie Roy, Ministre responsable de la Langue française (18 octobre 2018 au 4 septembre 2019)

Marie Montpetit, Ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française (11 octobre 2017 au 18 octobre 2018)

Luc Fortin, Ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française (22 février 2016 au 11 octobre 2017)

Hélène David, Ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française (23 avril 2014 au 22 février 2016)

Diane De Courcy, Ministre responsable de la Charte de la langue française (19 septembre 2012 au 23 avril 2014)

Christine St-Pierre, Ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française (18 avril 2007 au 19 septembre 2012)

Line Beauchamp, Ministre responsable de l’Application de la Charte de la langue française (29 avril 2003 au 18 avril 2007)

Diane Lemieux, Ministre responsable de la Charte de la langue française (8 mars 2001 au 29 avril 2003)

Louise Beaudoin, Ministre responsable de la Charte de la langue française (3 août 1995 au 8 mars 2001)

Rita Dionne-Marsolais, Ministre responsable de la Charte de la langue française (25 novembre 1994 au 30 janvier 1995)

Marie Malavoy, Ministre responsable de la Charte de la langue française (26 septembre 1994 au 25 novembre 1994)

Jacques Chagnon, Ministre responsable de l’Application de la Charte de la langue française (11 janvier 1994 au 26 septembre 1994)