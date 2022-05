DUPUIS, Yves



À Montréal, le 26 avril 2022, à l'âge de 71 ans, est décédé Monsieur Yves Dupuis, conjoint de Madame Ginette Beaulieu.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Sophie et Benoît, ses petits-enfants, sa soeur Ginette, son frère Robert, ses neveux, ses nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 mai 2022 de 14h à 16h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 en salon.La famille tient à remercier le personnel du CHUM - le département des soins palliatifs pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié en la mémoire de Yves Dupuis.https://www.jedonneenligne.org/fondationquebecoiseducancer/DIMIN/