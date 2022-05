Cleveland avant l’argent pour Jose Ramirez

Le joueur de troisième but Jose Ramirez file le parfait bonheur avec les Guardians de Cleveland, aux dires de son agent Rafa Nieves, qui a mentionné que l’athlète-étoile avait accepté moins d’argent pour demeurer en Ohio.

Tôt en avril, Ramirez a signé une prolongation de contrat de cinq ans et de 124 millions $, de sorte qu’il est certain de gagner 150 millions $ d’ici la fin de l’entente en vigueur. C’est un choix qu’il ne regrette pas, même s’il aurait rechigné en voyant le club lui soumettre une proposition inférieure à sa valeur sur le marché.

«La direction de Cleveland lui a dit qu’elle ne pouvait pas payer ce qu’il vaut et il lui a répondu qu’il ne s’en préoccupait pas. Il voulait rester là et la suite a fonctionné, a expliqué Nieves au réseau ESPN. Il sait qu’il a laissé de l’argent sur la table, mais il a ajouté que sa vie sera la même, que ce soit à 150 ou 200 millions $. Il est plus heureux avec 150 millions $ à Cleveland qu’avec 200 millions $ ailleurs.»

Aussi, l’agent a ajouté qu’il avait tenté de raisonner le triple invité au match des étoiles des ligues majeures, mais que son idée était faite. «J’ai essayé de lui parler de cela. Tout le monde a tenté de lui parler», a-t-il affirmé.

Ramirez aurait pu tester le marché de l’autonomie après la campagne 2023. Cette année, il a conservé une moyenne au bâton de ,315, totalisant sept circuits et 29 points produits.