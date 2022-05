Des alliés de l'opposant Navalny et un rappeur classés «agents de l'étranger»

La Russie a classé vendredi de nouvelles personnalités critiques du Kremlin dans sa liste des «agents de l'étranger», y ajoutant notamment deux alliés en exil de l'opposant emprisonné Alexeï Navalny et un rappeur populaire.

Le ministère russe de la Justice a ajouté huit personnes à cette liste qui comporte désormais plus de 160 médias et personnalités.

Les «agents de l'étranger» sont soumis à de nombreuses contraintes et procédures fastidieuses, sous peine de lourdes sanctions. Ils doivent notamment indiquer ce statut dans toutes leurs publications.

Parmi les nouveaux venus, on trouve notamment Vladimir Milov et Lioubov Sobol, deux alliés en exil de l'opposant Alexeï Navalny, emprisonné depuis janvier 2021 et condamné fin mars à 9 ans de prison pour «escroquerie».

Un rappeur populaire Alicher Morgenshtern, 24 ans, a également rejoint la liste des «agents de l'étranger».

En octobre 2021, il a provoqué l'indignation des anciens combattants russes après avoir déclaré, dans une interview diffusée sur YouTube, qu'il «ne comprenait pas» pourquoi on célébrait en Russie, tous les 9 mai, la fête de la Victoire sur les Nazis, «qui a eu lieu il y a 76 ans».

Le Comité d'enquête a alors dit enquêter sur ces propos pour établir s'ils constituent «une violation de la loi» russe sur «l'insulte publique à la mémoire des défenseurs de la Patrie» et la «réhabilitation du nazisme».

Le rappeur s'est pour sa part excusé sur Instagram, en accusant les médias d'avoir «déformé» ses propos.

Deux politologues russes, Boris Kagarlitski et Léonid Gozman, ont également été placés sur la liste des «agents de l'étranger».

Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine le 24 février, des dizaines membres de l'élite intellectuelle russe et des journalistes sont partis du pays, alors que le pouvoir renforce intensivement ses pressions contre les derniers médias et voix critiques.