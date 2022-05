Devrais-je aider ma fille?

Je sais que vous avez traité de ce sujet récemment puisqu’un ami m’en a parlé, mais je voudrais vérifier si votre réponse serait la même dans mon cas. Ma fille a toujours eu du mal à gérer son portefeuille. C’est comme si elle se voyait toujours plus riche qu’elle n’est en réalité. Depuis le décès de sa mère, ce qu’elle ne faisait pas avant puisque celle-ci surveillait nos intérêts, elle me demande régulièrement de l’aider à boucler son budget. Je l’ai toujours fait pour ne priver de rien mes petits-enfants.

Mais là, elle insiste pour que j’investisse avec elle dans l’achat d’un chalet. En fait ce serait moi qui investirais le maximum puisqu’elle n’a aucune liquidité. Ça me mettrait dans une position où je n’aurais plus de marge de manœuvre dans mon budget et ça me fait peur. Comment lui dire non sans qu’elle ne se fâche ?

Un père qui voudrait rester généreux

La première générosité, vous la devez à vous-même. Vous savez qu’il faut dire non à la demande de votre fille pour la protéger contre elle-même. Dire oui, signifierait vous mener à la ruine tous les deux. Serez-vous plus avancé ?