Élections provinciales: un autre départ chez les libéraux

La liste des élus libéraux qui ne se représenteront pas aux prochaines élections s’est allongée, vendredi, avec la députée de Bourassa-Sauvé, Paule Robitaille, qui a annoncé qu’elle ne sera pas candidate.

«C’est probablement l’une des décisions les plus difficiles que j’aie jamais eu à prendre», a déclaré l'élue dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

Cette ex-journaliste avait couvert la chute de l’URSS dans les années 90. La guerre qui sévit actuellement en Ukraine l’a d’ailleurs énormément ébranlée, a-t-elle confié à TVA Nouvelles.

Ce conflit aurait d’ailleurs contribué à sa décision de quitter la politique provinciale.

«La pandémie et le travail de terrain m’ont transformée. La lutte concrète pour une meilleure justice sociale m’a transformée. Et un autre événement, qui n’a rien à voir avec Montréal-Nord, m’a aussi interpellée, soit un conflit dans un coin qui m’a accueillie pendant plusieurs années, l’ex-Union soviétique. Tout cela m’a amenée à repenser mon engagement et à conclure que je voulais m’impliquer différemment et retrouver ainsi mon individualité», a expliqué Paule Robitaille.

Paule Robitaille a par ailleurs indiqué à TVA Nouvelles qu'elle prévoit de s’envoler pour l’Ukraine afin de recueillir des preuves qui devraient ultimement être amenées à la Cour pénale internationale.

