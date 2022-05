Engrais: les agriculteurs outrés de subir les sanctions imposées à la Russie

Les agriculteurs, qui subissent la hausse des tarifs douaniers imposés aux engrais provenant de la Russie, implorent Ottawa de corriger la situation immédiatement.

En mars, le gouvernement fédéral a imposé un droit de douane de 35 % sur les engrais importés de Russie et de Biélorussie dans le cadre de l’invasion en cours de l’Ukraine. Le tarif se voulait une sanction contre la Russie, car les engrais sont l’une des plus grandes exportations de ce pays vers le Canada. Cependant, les agriculteurs déplorent être les plus touchés par cette mesure, a rapporté Global News.

Un agriculteur ontarien de Lacs Kawartha, Austin Mulock, dit comprendre la nécessité de sanctionner la Russie, sauf que les agriculteurs n’ont pas eu le temps de se tourner vers d’autres fournisseurs d’engrais.

«Cela fait plus de mal aux personnes qui en ont besoin qu’aux personnes qui le vendent», a-t-il déploré.

Tristan Skolrud, professeur agrégé d’économie au département d’agriculture de l’Université de la Saskatchewan, prévient que le coût des engrais pourrait encore empirer et ceux-ci pourraient devenir encore plus difficiles à trouver.

Quant à lui, le président de Grain Farmers of Ontario (GFO), Brendan Byrne, soutient que le gouvernement devrait traiter directement avec les entreprises d’engrais au lieu de demander aux agriculteurs de payer le tarif.

Selon M. Mulock, cette nouvelle difficile arrive pendant une période stressante pour les agriculteurs. D’ici la fin de la saison, l’inflation pourrait certainement mettre beaucoup de gens au bord du gouffre, au point qu’ils pourraient ne plus vouloir cultiver. «Nous sommes touchés sur tous les fronts», a commenté cet agriculteur à Global News.

Aide adéquate?

Le gouvernement fédéral a modifié en avril son Programme de paiements anticipés agricoles. Au lieu de recevoir des paiements anticipés en deux versements, les agriculteurs canadiens peuvent désormais recevoir tout le montant d’avance pour les aider à couvrir les coûts de la saison de plantation.

Les agriculteurs et les économistes expliquent néanmoins que l’aide actuelle disponible présente des inconvénients.

Ian Lee, professeur agrégé à la Sprott School of Business de l’Université Carleton, évalue que le changement apporté «bénéficierait énormément» aux petits agriculteurs. À son avis, le gouvernement soutiendrait davantage les agriculteurs s’il offrait un allégement ponctuel pour couvrir les coûts du tarif des engrais. «Il y a des choses que les gouvernements peuvent faire là-bas pour atténuer les dégâts sans complètement épargner la Russie», a-t-il ajouté.

Pour M. Byrne, il est utile de savoir que l’argent est disponible, mais il doute que la solution pour les fermes soit de s’endetter davantage.

De plus, les modifications apportées par le gouvernement aux paiements anticipés pourraient également avoir des conséquences imprévues. Si les agriculteurs utilisent les paiements pour stocker des engrais, la demande pourrait encore faire monter les prix, a expliqué M. Skolrud.

Pour sa part, la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, dit être consciente que les agriculteurs doivent éponger une facture plus salée pour les engrais. Selon elle, des efforts sont également faits pour s’assurer que les intrants arrivent à temps.

«En collaboration avec d’autres ministères et l’industrie, nous avons assuré l’arrivée des livraisons d’engrais nécessaires pour le début de la saison», a-t-elle transmis dans un communiqué.